Репер Оксімірон влаштує концерти проти війни в Україні

Російський репер Оксімірон, який виступав проти війни в Україні та скасував усі концерти у РФ, запланував кілька благодійних антивоєнних концертів. Перший відбудеться в Стамбулі 15 березня

Російський репер Оксімірон повідомив, що проведе кілька благодійних концертів "Russians against war" ("Росіяни проти війни"), щоб зібрати гроші для благодійної організації Польщі, яка допомагає дітям українських біженців. Перший концерт відбудеться в Стамбулі 15 березня в клубі 'Kadıköy Sahne'. Початок о 21:30.

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"Зараз у Росії неможливо провести антивоєнний концерт. Тому перший концерт із цієї серії я проведу 15 березня в Стамбулі", — написав Оксімірон у себе в Instagram.

Як писав раніше Фокус, репер Оксімірон назвав війну в Україні катастрофою та злочином, а також скасував усі свої концерти у РФ, заявивши, що не може розважати слухачів, поки в Україні гинуть люди.