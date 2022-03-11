Рэпер Оксимирон устроит концерты против войны в Украине

Российский рэпер Оксимирон, который выступал против войны в Украине и отменил все концерты в РФ, запланировал серию благотворительных антивоенных концертов. Первый состоится в Стамбуле 15 марта

Российский рэпер Оксимирон сообщил, что проведет серию благотворительных концертов "Russians against war" ("Русские против войны"), чтобы собрать денег для благотворительной организации Польши, которая помогает детям украинских беженцев. Первый концерт пройдет в Стамбуле 15 марта в клубе ‘Kadıköy Sahne’. Начало в 21:30.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Сейчас в России невозможно провести антивоенный концерт. Поэтому первый концерт из этой серии я проведу 15 марта в Стамбуле", — написал Оксимирон у себя в Instagram.

Как писал ранее Фокус, рэпер Оксимирон назвал войну в Украине катастрофой и преступлением, а также отменил все свои концерты в РФ, заявив, что не может развлекать слушателей, пока в Украине гибнут люди.