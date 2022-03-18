Земфира выпустила видео на песню "Не стреляйте" с кадрами войны в Украине

При этом певица удалила почти все ролики из своего YouTube-канала.

45-летняя российская певица Земфира Рамазанова выпустила клип на свою давнюю песню "Не стреляйте". В ролике она показала ужасные кадры войны в Украине и митинги в России, где силовики задерживают людей даже с пустыми плакатами в руках. Об этом пишет spletnik.

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Отметим, что сама песня была записана 5 лет назад и вошла в альбом Z-Sides.

"Не молчите! В этой рыхлой тишине мы погибнем. Не молчите", — призывает Земфира в своей песне не закрывать глаза на страшные события, происходящие в Украине в 2022 году.

[ + – ] Новое видео на песню Земфиры "Не стреляйте", посвященное событиям в Украине

В частности, артистка почистила свои страницы в соцсетях и оставила только новый клип на песню "Не стреляйте" и кавер на трек украинского певца Святослава Вакарчука "Відпусти" 2008 года.

Музыкантка прокомментировала войну в Украине словами, что ей очень тяжело и она часто плачет. "Я тупо не хочу войны", — заявляла Земфира.

[ + – ] Кавер на песню Океана Эльзы "Відпусти" в исполнении Земфиры

Также ходили слухи, что артистка покинула Россию на фоне войны и введения исторически рекордного количества санкций против РФ. Сама певица не подтвердила эту информацию. Однако известны ряд случаев, когда известные шоумены, журналисты и блогеры покидают территорию России. При этом некоторые из них сразу увольняются и пытаются получить гражданство других государств. Как, например, Олег Газманов. Однако, как известно, гражданство Израиля ему так и не предоставили.

Напомним, скандальный российский рэпер Моргенштерн, ныне живущий в Дубае, записал песню "12" в поддержку Украины. В частности, в новый трек он вставил слова украинского журналиста Дмитрия Гордона и одесситки, которая скрывается в бомбоубежище от обстрелов города.