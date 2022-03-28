Тина Кароль собрала более 2 млн грн для Днепровской больницы

Украинская артистка выступила на благотворительном концерте в Тель-Авиве. Все собранные средства направили на закупку медикаментов для Днепровской больницы №4.

В Тель-Авиве прошел благотворительный концерт Тины Кароль Unite for Ukraine, на котором удалось собрать более 2 млн грн. Все средства направят на закупку медикаментов для 4-ой городской клинической больницы Днепра. Об этом сообщил Insider.

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По словам Тины Кароль, с ней связались из Днепровской больницы, где принимают раненных со всего восточного региона, включая Днепровскую и Запорожскую область, а также Мариуполь, и попросили помочь собрать средства для покупки медикаментов.

"Целью нашего благотворительного вечера был сбор денег для помощи в покупке того, что больше всего необходимо госпиталю. Сейчас мы все посвящены одному делу, каждый на своем фронте. Мы хотим сохранить Украину и верим в нашу победу", – прокомментировала Кароль.

Благотворительный концерт прошел при поддержке посольства Украины в Израиле.

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