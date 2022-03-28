Тіна Кароль зібрала понад 2 млн грн для Дніпровської лікарні

Українська артистка виступила на благодійному концерті в Тель-Авіві. Всі зібрані кошти надіслали на закупівлю медикаментів для Дніпровської лікарні №4.

У Тель-Авіві пройшов благодійний концерт Тіни Кароль Unite for Ukraine, на якому вдалося зібрати понад 2 млн грн. Усі кошти спрямують на закупівлю медикаментів для 4-ої міської клінічної лікарні Дніпра. Про це повідомив Insider.

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За словами Тіни Кароль, з нею зв'язалися з Дніпровської лікарні, де приймають поранених з усього східного регіону, включаючи Дніпровську та Запорізьку область, а також Маріуполь, та попросили допомогти зібрати кошти для покупки медикаментів.

"Метою нашого благодійного вечора був збір грошей для допомоги в купівлі того, що найнеобхідніше госпіталю. Зараз ми всі присвячені одній справі, кожен на своєму фронті. Ми хочемо зберегти Україну та віримо в нашу перемогу", — прокоментувала Кароль.

Благодійний концерт відбувся за підтримки посольства України в Ізраїлі.

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