Ед Ширан виступив на концерті в підтримку України в Бірмінгемі

Раніше повідомлялося, що британський артист заспіває в дуеті з українськими виконавцями.

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31-річний британський співак Едвард Ширан заспівав свою відому композицію "Perfect", новий трек "Bad habits" та спільну пісню зі співачкою Камілою Кабельйо на концерті в підтримку України в Бірмінгемі. Відео з виступу діляться телеграм-канали.

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Раніше повідомлялося, що артист виступить по телемосту разом з українським гуртом "Антитіла" та його фронтменом Тарасом Тополею, який наразі служить в українській Теробороні. Проте, за словами організаторів заходу, оскільки концерт має винятково гуманітарний характер, вони завважали за правильне не транслювати на екранах людей зі зброєю в руках. Проте музикант Тарас Тополя подякував Еду Ширану в соцмережі за підтримку України та гурту "Антитіла" зокрема.

[ + – ] Ед Ширан та Каміла Кабельйо виступили на концерті в Бірмінгемі

"@teddysphotos ти Велика людина з Великим серцем! Дякуємо за підтримку України! Дякуємо, що перевірили нашу музику! …Перемога України наближається! А після цього нас чекає великий концерт в Українській Столиці, де будемо раді вас бачити! …Слава Україні! Героям слава!" — зазначив фронтмен гурту "Антитіла".

[ + – ] Тарас Тополя подякував британському колезі за мініспівпрацю

Нагадаємо, російський репер Мирон Федоров (Оксімірон) своїми благодійними концертами зібрав понад 80 тисяч доларів на допомогу біженцям з України.

Також Фокус писав про збір українською співачкою Тіною Кароль двох мільйонів гривень для дітей з Дніпровської лікарні.