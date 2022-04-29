Ед Ширан записав кавер із українським гуртом "Антитіла"

Почути композицію можна буде 2 травня.

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Британський співак Ед Ширан анонсував кавер на свою пісню 2Steps, який він записав разом із українським гуртом "Антитіла". Відповідна інформація з'явилася в сторіз на Instagram-сторінці артиста.

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Він повідомив, що протягом наступних тижнів представить кавери на цю композицію, і першими в цьому списку йдуть саме українські музиканти, які в повному складі вирушили захищати Україну.

[ + – ] Ед Ширан анонсував кілька колаборацій Фото: Скриншот

"Антитіла" також поділилися в Instagram фрагментом пісні, де можна почути вокал фронтмена колективу Тараса Тополі, який співає:

"Сирени обірвали наш сон, у дві валізи — все минуле — go go. Ти за кермом, невідомий, всі нерви в кулак".

Цілком почути композицію можна буде вже 2 травня.

Раніше український гурт мав виступити на благодійному концерті на підтримку України в Бірмінгемі, проте в останній момент організатори заходу передумали. За їхніми словами, оскільки концерт має виключно гуманітарний характер, вони вважали за правильне не транслювати на екранах людей зі зброєю в руках. Проте музикант Тарас Тополя подякував Еду Ширану, який виступив на шоу, у соцмережі за підтримку України та гурту "Антитіла" зокрема.

Минулої осені Ед Ширан зняв кліп у Києві. На своїй сторінці у соцмережі він поділився кадрами роботи над новим відео.

Нагадаємо, британець встановив світовий рекорд із гастрольних зборів.