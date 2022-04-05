Барських, Хливнюк та Тамерлан. Хто з українських зірок пішов у ЗСУ

Найкращі сини України стали на її захист перед російською військовою агресією.

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Після віроломного вторгнення російської армії в Україну дуже багато співвітчизників почали штурмувати військкомати, бажаючи записатися до лав ЗСУ та тероборони, щоб боротися проти ЗС РФ, і серед них — чимало зірок, які не лише відкрито висловили свою позицію, відмовилися від концертів у Росії, але і взяли до рук зброю на захист батьківщини. Це не лише артисти, а й спортсмени, блогери, лідери думок.

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Макс Барських

Український співак до війни був дуже популярним у Росії, неодноразово отримував там нагороди та записував дуети з колегами з РФ. Однак війна і мовчання або ж відкрита підтримка путінського режиму російськими артистами дуже змінили погляди Макса. Він спочатку намагався достукатися до росіян, але коли зрозумів, що це марно, то заявив, що більше ніколи не виступатиме в РФ, заборонив там використовувати свою музику і вступив до лав ЗСУ. Нещодавно Барських висловився щодо побаченого у Бучі.

Андрій Хливнюк, фронтмен гурту "Бумбокс"

Андрій Хливнюк не зміг залишатися осторонь того, що відбувається, і вступив до лав територіальної оборони Києва. Навіть із автоматом у руках він не перестав співати, а ремікс на виконану ним пісню "Ой, у лузі червона калина", зроблений Девідом Скоттом із Південної Африки, всесвітньо відомим під псевдонімом The Kiffness, став справжнім хітом.

Під час війни у Андрія вже є перше поранення внаслідок мінометного обстрілу. Він отримав травми обличчя, проте після отриманої допомоги знову повернувся до захисту батьківщини.

Василь Ломаченко

Боксер, дворазовий олімпійський чемпіон та чемпіон світу у трьох категоріях серед професіоналів, вирушив захищати Україну від російської агресії, вступивши до лав Білгород-Дністровського батальйону територіальної оборони на Одещині, звідки він родом.

Коля Сєрга

Микола Сєрга приєднався до територіальної оборони в Одесі. За його словами, він не може бути осторонь у тяжкі часи для України.

Водночас він не перестає займатися творчістю: пише пісні, зокрема про війну, вірші та виступає перед побратимами.

Тарас Тополя, Сергій Вусик та Дмитро Жолудь "Антитіла"

25 лютого музиканти записали відеозвернення:

"Загалом у нас сьогодні вийшов новий альбом MLNL і ми повинні були презентувати його в якійсь студії, але студії не працюють і взагалі Україна працює трохи по-іншому вже. Так що слухайте наші нові сім пісень і три пісні, які ви точно вже чули. Новий альбом, десять композицій, нова платівка. Все буде Україна. Слава Україні", — заявили хлопці, позуючи у повному військовому спорядженні. Наразі всі троє стоять на захисті батьківщини.

У тероборону вони записалися буквально за кілька днів до вторгнення, а після 24 лютого змінили музичні інструменти на зброю.

Святослав Вакарчук, фронтмен гурту "Океан Ельзи"

Про те, що музикант вступив до лав тероборони, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Офіцер запасу, музикант та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приєднався до територіальної оборони Львівщини. Закликаємо всіх небайдужих долучатися до захисту Вітчизни!", — написав він у Мережі.

Зараз музикант багато їздить Україною, допомагає біженцям та ЗСУ, виступає перед військовими та людьми, які залишаються під обстрілами, як, наприклад, у Харкові, а також у рідному Львові, куди зараз приїхали тисячі українців, які рятуються від бойових дій.

Олег Сенцов

Режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов ще у перші дні війни вступив до лав територіальної оборони ЗСУ. Однак через деякий час він разом із побратимами опинився на передовій. Олег — оператор NLAW, про що розповів у соцмережі.

Дмитро Дікусар

Хореограф, танцюрист, колишній учасник "Танців із зірками" вирушив у військкомат у перші дні війни. Зараз він — солдат ЗСУ.

"Я бачу навколо себе світлих людей з палаючими очима. Вчитель географії, водій комбайна, слюсар, 3d дизайнер, далекобійник, дід трьох онуків… І всіх об'єднує одна думка "треба захищати своїх коханих людей". Ми всі рівні перед Богом! Ми всі хочемо! вигнати непрошених "гостей" нах…й зі своєї землі і землі наших предків! Ніхто не хотів війни. Взяти в руки автомати нас змусили орки, в яких немає ні честі, ні совісті, ні людяності… Зараз ми всі брати своєї батьківщини, красивої та коханої України! І все, що ми хочемо вам сказати, це “Слава Україні!” 🇺🇦”, — написав він.

Лев Улесов

21-річний манекенник із Броварів, зірка показів брендів Prada, Hugo Boss, Berluti та Givenchy, після початку війни змінив свої плани та пішов захищати батьківщину. Він став бойовим медиком на передовій, використавши свою медичну освіту та знання психології.

"Я бойовий медик, і мій план полягає в тому, щоб рятувати людей із гарячих місць, надавати першу медичну допомогу та вивозити тіла за межі лінії фронту", — зазначав Лев.

Тамерлан

Український музикант Тамерлан із дуету Tamerlan Alena став на захист України. Він перебував у гарячих точках Київської області та допомагав з евакуацією населення. Він також всіляко допомагає збирати і доставляти гуманітарну допомогу українцям, які потребують її у найнебезпечніших точках.

"Товариші та заручники російської пропаганди, які не можуть відрізнити чорне від білого — скажу вам так "Судний день вже стукає у ваші двері — у вас ще є шанс стати на бік добра і миру" всіх міцно обіймаю, всіх хто підтримує нас, маленьку країну яка на весь світ своїм прикладом показує, що в ній живуть Великі Люди", — написав він 1 березня.

Гарік Бірча

Популярний український актор, який запам'ятався багатьом глядачам у ролі Вітальки з однойменного серіалу, вступив до лав тероборони і тепер зі зброєю захищає країну. Він піднімає бойовий дух українців віршами та вірить у те, що, незважаючи на біль втрат, відчай, руйнування наших прекрасних мирних міст — Маріуполя, Чернігова, Харкова, країна вистоїть і стане ще сильнішою.

YARMAK

Відомий український музикант повідомив, що пішов у військкомат і став одним із військовослужбовців ЗСУ.

"Сиджу у військкоматі, людей багато, нікого не закликаю, без героїзму, на власну відповідальність! Помітно багато тямущих людей, які і воювали і були у спеціальних військах, тому без пафосу Україна вистоїть!", — написав він у соцмережі.

Нещодавно він опублікував фото зі звільнених передмість Києва та заявив, що російським окупантам ніколи не буде прощення за те, що вони зробили з Бучею, Ворзелем, Ірпенем та іншими містами, а також їхніми жителями.

Це далеко не повний перелік українських зірок, які роблять все, щоб наблизити перемогу України. Поряд із чоловіками на перемогу працюють і жінки. Даша Астаф'єва волонтерить, Джамала збирає гроші на допомогу ЗСУ, Тіна Кароль дає благодійні концерти.