Даша Астаф'єва розповіла, чому не поїхала з Києва (відео)

На третій день війни співачка знайшла чим зайняти себе, щоб допомагати людям і відволіктися від важких думок.

Українська акторка та співачка Даша Астаф'єва дала емоційне інтерв'ю Наталі Влащенко в програмі "Хард із Наталією Влащенко", в якому емоційно висловилася про війну в Україні, зізналася, чому не покинула Київ, а також розкритикувала тих, хто в найскладніший період виїхав із країни.

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За словами Даші, коли вона бачить людей із "минулого" мирного життя, їй дуже важко стримати сльози й емоції. Щоб не збожеволіти від страху під час бомбардувань, вона вигадує собі, що це "салюти, грюкнув дверима хтось", а сирени — це "якісь ігри", бо "просто жахливо підлаштовуватися під усі ці умови".

Волонтерство як порятунок

Наразі Астаф'єва разом з іншими волонтерами готує їжу для військових:

"Я рада, що знайшла заняття, яке мені до душі. Не скажу, що я люблю готувати, але я не думала, що таке задоволення мені приноситиме саме це. І, піддаючись якимось своїм внутрішнім відчуттям і почуттям, я розумію, що в мене щось більше, ніж бажання просто відчути себе жінкою на кухні… Я бачу величезний відгук у своєї аудиторії, у своїх співвітчизників.

Волонтеркою вона стала буквально на третій день війни, почувши, що потрібні люди, щоб готувати їжу. Даша була готова виконувати будь-яку роботу аж до миття підлоги, проте з'ясувалося, що ніхто не любить чистити картоплю, чим і зайнялася артистка. Наразі, зізнається вона, для неї не проблема начистити і мішок, і два.

Чому не поїхала

За словами співачки, мала можливість виїхати, а також місця, де вона могла б пересидіти найстрашніші часи, але вона не стала цього робити і вирішила не покидати Київ.

"Я давно знала, що буде ця війна, що буде так страшно, але чомусь до останнього не вірилося. А куди б я поїхала? Мені нікуди їхати. Мій дім тут. Мої рідні тут. Я знаю, що все одно мусить хтось залишатися. Не залишатися ж боягузом, не залишатися ж зрадником... Я людина з простої сім'ї, мені не страшно виходити. Мені нічим дорожити: сім'ї немає, дітей немає, є собаки — вони не бояться, ходять зі мною, радіють кожному виходу на вулицю. Тому я намагаюся використати свій ресурс, піднімати настрій людям. Сумно, сама ночами реву, але знімаю смішні історії, заспокоюю людей, слухаю їхні історії, намагаюся їм допомогти... У нашій країні дивовижні люди..." — зізналася артистка.

Війна як індикатор

Війна, каже Астаф'єва, відсунула на другий план все зайве, і люди проявили себе такими, якими вони є насправді.

Зараз співачка практично ночує в укритті, і коли кілька разів вона залишалася в квартирі у знайомих, у неї була справжня паніка.

Вранці вона виходить гуляти із собаками в центр міста і намагається допомагати старим, яких бачить. Розповідаючи про них, знаменитість не стримувала сліз.

"Дуже багато страшних історій спостерігала. Бабуся біля годівниці вибирає крихти хліба, відокремлюючи їх від зерна. Ніколи в житті не забуду".

Розмовляючи з Астаф'євою, Влащенко зазначила, що дуже багато людей, які поїхали, хочуть повернутися додому. На її слова, що поїхали переважно жінки з дітьми, Даша відповіла незгодою. За її словами, тікали багато політиків, які могли б тут бути корисними:

"Можна було відвезти сім'ї, але вони тікали просто як зрадники. Я часто роблю дописи за певними зборами і нещадно орудую матюком... Свої дупи товсті вивезли. Переказуйте гроші, бо постійно щось потрібно...".

Найстрашніше — коли рідних ховають чужі

Даша зізналася, що в неї померла бабуся, і вона не змогла приїхати, щоб попрощатися з нею. Найстрашніше для героїні інтерв'ю — коли рідних ховають чужі люди:

"Мабуть, немає страшнішого, ніж твою рідну людину ховають чужі люди. Ці фото... Бабуся в труні... Я постійно дивлюся, бо в це так важко повірити. Добре, що вона була доброю людиною, постійно в церкві допомагала. Я ніколи не ховала нікого, збирала, допомагала, але щоб так…”.

Зі сльозами на очах вона додала, що сильно переживає за батьків, які живуть біля Борисполя і нікуди не хочуть їхати.

Про мрії

Даша мріє про те, що одного прекрасного дня настане мир і буде парад, і всі це святкуватимуть. Говорять про свою мрію, вона знову не змогла стримати сліз.

"Я навіть, мабуть, собак візьму на парад, бо вони мої бойові військові друзі", — пожартувала артистка.

[ + – ] Разом із Дашею у підвалі — її собаки.

Що ще чимало вражає її — це зазомбованість росіян, які говорять абсолютно абсурдні речі про Україну, підтримуючи війну, Кадиров, який шукає Степана Бандеру, Михалков, який розповідає про заражених птахів з України й інші медійні особи РФ.

При цьому вона сподівається на краще.

"Я дуже вірю в нашу армію. І ця — одна з найстрашніших воєн", — зазначила вона.

[ + – ] Даша Астаф'єва вірить у ЗСУ

Тим часом у Чернівцях місцеві комунальники демонтували зірку Ані Лорак на Театральній площі. Так, мерія відреагувала на те, що уродженка міста Кароліна Куєк (справжнє ім'я співачки) досі не висловила однозначної позиції про війну в Україні.