Даша Астафьева рассказала, почему не уехала из Киева (видео)

На третий день войны певица нашла, чем занять себя, чтобы помогать людям и отвлечься от тяжелых мыслей.

Украинская актриса и певица Даша Астафьева дала эмоциональное интервью Наталье Влащенко в программе "Хард с Натальей Влащенко", в котором эмоционально высказалась о войне в Украине, призналась, почему не покинула Киев, а также раскритиковала тех, кто в самый сложный период уехал из страны.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

По словам Даши, когда она видит людей из "прошлой" мирной жизни, ей очень тяжело сдержать слезы и эмоции. Чтобы не сойти с ума от страха во время бомбардировок, она придумывает себе, что это "салюты, хлопнул дверью кто-то", а сирены – это "какие-то игры", потому что "просто ужасно подстраиваться под все эти условия".

Волонтерство как спасение

Сейчас Астафьева вместе с другими волонтерами готовит еду для военных:

"Я рада, что нашла занятие, которое мне по душе. Не скажу, что я люблю готовить, но я не думала, что такое удовольствие мне будет приносить именно это. И, поддаваясь каким-то своим внутренним ощущениям и чувствам, я понимаю, что у меня что-то большее, чем желание просто почувствовать себя женщиной на кухне… Я вижу огромный отклик у своей аудитории, у своих соотечественников. У простых людей, до которых все это (приготовленная еда) доходит".

Волонтерить она стала буквально на третий день войны, услышав, что требуются люди, чтобы готовить еду. Даша была готова выполнять любую работу вплоть до мытья полов, однако оказалось, что никто не любит чистить картошку, чем и занялась артистка. Сейчас, признается она, для нее не проблема начистить и мешок, и два.

Почему не уехала

По словам певицы, у нее была возможность уехать, а также места, где она могла бы пересидеть самые страшные времена, но она не стала этого делать и решила не покидать Киев.

"Я давно знала, что будет эта война, что будет так страшно, но почему-то до последнего не верилось. А куда бы я поехала? Мне некуда ехать. Мой дом здесь. Мои родные здесь. Я знаю, что все равно должен кто-то оставаться. Не оставаться же трусом, не оставаться же предателем… Я человек из простой семьи, мне не страшно выходить. Мне нечем дорожить: семьи нет, детей нет, есть собаки – они не боятся, ходят со мной, радуются каждому выходу на улицу. Поэтому я стараюсь использовать свой ресурс, поднимать настроение людям. Грустно, сама по ночам реву, но снимаю смешные истории, успокаиваю людей, слушаю их истории, пытаюсь им помочь… В нашей стране удивительные люди…", – призналась артистка.

Война как индикатор

Война, говорит Астафьева, отодвинула на второй план все лишнее, и люди проявили себя такими, какими они есть на самом деле.

Сейчас певица практически ночует в укрытии, и когда пару раз она оставалась в квартире у знакомых, у нее была настоящая паника.

По утрам она выходит гулять с собаками в центр города и старается помогать старикам, которых видит. Рассказывая о них, знаменитость не сдерживала слез.

"Очень много страшных историй наблюдала. Бабушка в кормушке выбирает крошки хлеба, отделяя их от зерна. Никогда в жизни не забуду".

Беседуя с Астафьевой, Влащенко отметила, что очень многие люди, которые уехали, хотят вернуться домой. На ее слова, что уехали в основном женщины с детьми, Даша ответила несогласием. По ее словам, бежали много политиков, которые могли бы здесь быть полезными:

"Можно было отвезти семьи, но они убегали просто как предатели. Я часто делаю посты по определенным сборам и беспощадно орудую матом… Свои задницы толстые вывезли. Пересылайте деньги, потому что постоянно что-нибудь нужно…".

Самое страшное – когда родных хоронят чужие

Даша призналась, что у нее умерла бабушка, и она не смогла приехать, чтобы попрощаться с ней. Самое страшное для героини интервью – когда родных хоронят чужие люди:

"Пожалуй, нет страшнее, чем твоего родного человека хоронят чужие люди. Эти фото… Бабушка в гробу… Я постоянно смотрю, потому что в это так трудно поверить. Хорошо, что она была хорошим человеком, постоянно в церкви помогала. Я никогда не хоронила никого, собирала, помогала, но чтобы так…".

Со слезами на глазах она добавила, что сильно переживает за родителей, которые живут около Борисполя и никуда не хотят уезжать.

О мечтах

Даша мечтает о том, что в один прекрасный день наступит мир и будет парад, и все будут это праздновать. Говорят о своей мечте, она снова не смогла сдержать слез.

"Я даже, наверное, собак возьму на парад, потому что они мои боевые военные друзья", – пошутила артистка.

[ + – ] Вместе с Дашей в подвале – ее собаки

Что еще немало поражает ее, – это зазомбированность россиян, которые говорят абсолютно абсурдные вещи об Украине, поддерживая войну, Кадыров, ищущий Степана Бандеру, Михалков, рассказывающий о зараженных птицах из Украины и прочие медийные личности РФ.

При этом она надеется на лучшее.

"Я очень верю в нашу армию. И эта – одна из самых страшных войн", – отметила она.

[ + – ] Даша Астафьева верит в ВСУ

Тем временем в Черновцах местные коммунальщики демонтировали звезду Ани Лорак на Театральной площади. Таким образом мэрия отреагировала на то, что уроженка города Каролина Куек (настоящее имя певицы) до сих пор не высказала однозначной позиции про войну в Украине.