Макс Барських прокоментував трагедію в Бучі

Раніше артист оголосив про вступ у лави ЗСУ.

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Український співак Макс Барських виклав на своїй Instagram-сторінці короткий ролик, у якому поділився враженнями від жахливих кадрів звільненої Бучі під Києвом.

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"Я побачив сьогодні кадри з Бучі … і, чесно, я навіть не знаю, як на це реагувати. Ненависть до росіян, до Росії росте з кожною секундою Кожен росіян, який підтримує Путіна і його дії, є справжнім фашистом. Навіть гіршим, ніж це було в Німеччині", — зазначив 32-річний український співак, додавши, що зло обов'язково буде покаране.

[ + – ] Макс Барських прокоментував події в Бучі

Нагадаємо, після місяця окупації російськими військами у звільнених містах та селах під Києвом дороги буквально всипані трупами цивільних людей. Голова Євроради Шарль Мішель назвав події в Бучі різаниною, запустивши відповідний хештег у мережі, та анонсував нові санкції проти Росії.

Тим часом співак Макс Барських змінив мікрофон у руках на зброю, а концертні костюми на камуфляж, вступивши до рядів ЗСУ. Перед цим артист, родом з тимчасово окупованого Херсона, різко висловлювався щодо росіян, заборонивши їм використовувати свою музику та оголосивши, що більше ніколи не приїде в РФ на концерти.