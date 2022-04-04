Макс Барских прокомментировал трагедию в Буче

Ранее артист объявил о вступлении в ряды ВСУ.

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Украинский певец Макс Барских выложил на своей Instagram-странице короткий ролик, в котором поделился впечатлениями от ужасных кадров освобожденной Бучи под Киевом.

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"Я увидел сегодня кадры из Бучи… и, честно, я даже не знаю, как на это реагировать. Ненависть к россиянам, к России растет с каждой секундой. Каждый россиян, поддерживающий Путина и его действия, является настоящим фашистом. Даже хуже, чем это было в Германии", — отметил 32-летний украинский певец, добавив, что зло обязательно будет наказано.

[ + – ] Макс Барских прокомментировал события в Буче

Напомним, после месяца оккупации российскими войсками в освобожденных городах и селах под Киевом дороги буквально усыпаны трупами гражданских людей. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал события в Буче резней, запустив соответствующий хэштег в Сети, и анонсировал новые санкции против России.

Тем временем певец Макс Барских сменил микрофон в руках на оружие, а концертные костюмы на камуфляж, вступив в ряды ВСУ. Перед этим артист, родом из временно оккупированного Херсона, резко высказывался по поводу россиян, запретив им использовать свою музыку и объявив, что больше никогда не приедет в РФ на концерты.