Артист сменил микрофон в руках на оружие.

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Украинский певец Макс Барских, родом из Херсона, вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и приступил к обучению военному делу. Об этом он сообщил на своей Instagram-странице с 1,2 млн подписчиков.

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"С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог представить? Месяц назад все, что было у меня в руках — это микрофон, но теперь времена меняются", — отметил в ролике 32-летний украинский артист и спросил своих подписчиков, как они будут праздновать победу Украины.

[ + – ] Макс Барских вступил в ряды ВСУ

"Война показала истинную сущность людей! Спасибо за патриотическую позицию! Макс — пример для других!!!" — прокомментировал видео Макса спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Напомним, Макс Барских приехал во Львов и встретился там с переселенцами с восточных регионов Украины. Он спел свою новую песню о войне в Украине "Будет весна" и угостил детей вкусностями.

Также Фокус подробно писал о ряде обращений Макса Барских к своим коллегам и фанатам из России. По его словам, он навсегда вычеркивает РФ из географии своих концертов и запрещает использовать свою музыку на российских площадках, а россиян считает вечными рабами.