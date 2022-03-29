Макс Барских спел украинским переселенцам во Львове

Музыкант исполнил свою новую песню.

Украинский певец Макс Барских (Николай Бортник) приехал во Львов, где посетил украинских переселенцев и спел им свои песни. Видео он поделился на своей Instagram-странице.

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"Приехал во Львов посетить людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, города и семьи, чтобы выжить. Я очень сопереживаю каждому Украинцу в эти трудные времена. Я очень горжусь каждым из вас! Мы одна большая семья, которая не оставляет друг друга", — подписал видео со Львова украинский артист и отметил, что "мы обязательно вместе отстроим Украину" после победы.

[ + – ] Макс Барских спел во Львове для украинских переселенцев

Макс Барских спел свою новую песню "Будет весна", посвященную событиям в Украине, и раздал детям вкусности.

Новый пост певца прокомментировал и его продюсер, известный украинский клипмейкер Алан Бадоев. "Разом", — написал режиссер под роликом.

[ + – ] Песня Макса Барских "Будет весна"

Напомним, Макс Барских после нескольких гневных обращений к россиянам запретил любое использование своей музыки в России.

Также Фокус писал о запланированном благотворительном концерте в Варшаве, где 1 апреля выступят Дмитрий Монатик, Сергей Бабкин, участники комедийной программы "Дизель шоу" и другие украинские артисты.