Макс Барських заспівав українським переселенцям у Львові
Музикант виконав зокрема свою нову пісню.
Український співак Макс Барських (Микола Бортник) приїхав до Львова, де відвідав українських переселенців та заспівав їм свої пісні. Відео він поділився на своїй Instagram-сторінці.
"Приїхав у Львів відвідати людей, котрі були змушені залишити свої домівки, міста та сім’ї, щоб вижити. Я дуже співпереживаю кожному Українцю в ці тяжки часи. Я дуже пишаюсь кожним з вас! Ми одна велика родина, яка не залишає один одного", — підписав відео зі Львова український артист та зазначив, що "ми обов'язково разом відбудуємо Україну" після перемоги.
Макс Барських заспівав зокрема свою нову пісню "Буде весна", присвячену подіям в Україні, та роздав дітям смаколики.
Новий допис співака прокоментував і його продюсер, відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв. "Разом", — написав режисер під роликом.
Нагадаємо, Макс Барських після кількох гнівних звернень до росіян заборонив будь-яке використання своєї музики в Росії.
Також Фокус писав про запланований благодійний концерт у Варшаві, де 1 квітня виступлять Дмитро Монатик, Сергій Бабкін, учасники комедійної програми "Дизель шоу" та інші українські артисти.