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Макс Барських вступив у ряди ЗСУ

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Макс Барських, Макс Барських вступив в ряди ЗСУ, Макс Барських висловлювання проти Росії
Фото: max_barskih | Макс Барських із солдатами ЗСУ

Артист змінив мікрофон у руках на зброю.

Український співак Макс Барських, родом з Херсона, вступив до рядів Збройних Сил України та приступив до навчання військовій справі. Про це він повідомив на своїй Instagram-сторінці з 1,2 млн підписників.

"Від завтра починаю навчання. Хто б міг уявити? Місяць тому все, що було в мене в руках — це мікрофон, але тепер часи змінюються", — зазначив у ролику 32-річний український артист та запитав своїх підписників, як вони будуть святкувати перемогу України.

Макс Барських вступив у ряди ЗСУ

"Війна показала справжню сутність людей! Дякуємо за патріотичну позицію! Макс — приклад для інших!!!" — прокоментував відео речник СБУ Артем Дехтяренко.

Нагадаємо, Макс Барських приїхав до Львова та зустрівся там з переселенцями зі східних регіонів України. Він заспівав свою нову пісню про війну в Україні "Буде весна" та пригостив дітей смаколиками.

Також Фокус детально писав про низку звернень Макса Барських до своїх колег та фанатів з Росії. За його словами, він назавжди викреслює РФ з географії своїх концертів та забороняє використовувати свою музику на російських майданчиках, а росіян вважає вічними рабами.