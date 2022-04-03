Артист змінив мікрофон у руках на зброю.

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Український співак Макс Барських, родом з Херсона, вступив до рядів Збройних Сил України та приступив до навчання військовій справі. Про це він повідомив на своїй Instagram-сторінці з 1,2 млн підписників.

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"Від завтра починаю навчання. Хто б міг уявити? Місяць тому все, що було в мене в руках — це мікрофон, але тепер часи змінюються", — зазначив у ролику 32-річний український артист та запитав своїх підписників, як вони будуть святкувати перемогу України.

[ + – ] Макс Барських вступив у ряди ЗСУ

"Війна показала справжню сутність людей! Дякуємо за патріотичну позицію! Макс — приклад для інших!!!" — прокоментував відео речник СБУ Артем Дехтяренко.

Нагадаємо, Макс Барських приїхав до Львова та зустрівся там з переселенцями зі східних регіонів України. Він заспівав свою нову пісню про війну в Україні "Буде весна" та пригостив дітей смаколиками.

Також Фокус детально писав про низку звернень Макса Барських до своїх колег та фанатів з Росії. За його словами, він назавжди викреслює РФ з географії своїх концертів та забороняє використовувати свою музику на російських майданчиках, а росіян вважає вічними рабами.