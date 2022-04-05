Барских, Хлывнюк и Тамерлан. Кто из украинских звезд пошел в ВСУ

Лучшие сыновья Украины стали на ее защиту перед лицом российской военной агрессии.

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После вероломного вторжения российской армии в Украину очень много соотечественников начали штурмовать военкоматы, желая записаться в ряды ВСУ и теробороны, чтобы бороться против ВС РФ, и среди них – немало звезд, которые не только открыто выразили свою позицию, отказались от концертов в России, но и взяли в руки оружие для защиты родины. Это не только артисты, но и спортсмены, блогеры, лидеры мнений.

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Макс Барских

Украинский певец до войны был очень популярен в России, неоднократно получал там награды и записывал дуэты с коллегами из РФ. Однако война и молчание либо же открытая поддержка путинского режима российскими артистами очень поменяли взгляды Макса. Он поначалу пытался достучаться до россиян, но когда понял, что это бесполезно, то заявил, что больше никогда не будет выступать в РФ, запретил там использовать свою музыку и вступил в ряды ВСУ. Недавно Барских высказался по поводу увиденного в Буче.

Андрей Хлывнюк, фронтмен группы "Бумбокс"

Андрей Хлывнюк не смог оставаться в стороне от происходящего и вступил в ряды территориальной обороны Киева. Даже с автоматом в руках он не перестал петь, а ремикс на исполненную им песню "Ой, у лузі червона калина", сделанный Дэвидом Скоттом из Южной Африки, всемирно известным под псевдонимом The Kiffness, стал настоящим хитом.

Во время войны у Андрея уже есть первое ранение в результате минометного обстрела. Он получил травмы лица, однако после полученной помощи снова вернулся к защите родины.

Василий Ломаченко

Боксер, двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира в трех категориях среди профессионалов, отправился защищать Украину от российской агрессии, вступив в ряды Белгород-Днестровского батальона территориальной обороны в Одесской области, откуда он родом.

Коля Серга

Николай Серга присоединился к территориальной обороне в Одессе. По его словам, он не может быть в стороне в тяжелые времена для Украины.

Вместе с тем он не перестает заниматься творчеством: пишет песни, в том числе о войне, стихи и выступает перед побратимами.

Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь "Антитіла"

25 февраля музыканты записали видеообращение:

"В целом у нас сегодня вышел новый альбом MLNL и мы должны были презентовать его в какой-то студии, но студии не работают и в вообще-то Украина работает немного по-другому уже. Так что слушайте наши новые семь песен и три песни, которые вы точно уже слышали. Новый альбом, десять композиций, новая пластинка. Все будет Украина. Слава Украине", – заявили ребята, позируя в полном военном снаряжении. Сейчас все три стоят на защите родины.

В тероборону они записались буквально за несколько дней до вторжения, а после 24 февраля сменили музыкальные инструменты на оружие.

Святослав Вакарчук, фронтмен группы "Океан Эльзы"

О том, что музыкант вступил в ряды теробороны, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Офицер запаса, музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук присоединился к территориальной обороне Львовщины. Призываем всех небезразличных приобщаться к защите Отчизны!", – написал он в Сети.

Сейчас музыкант много ездит по Украине, помогает беженцам и ВСУ, выступает перед военными и людьми, которые остаются под обстрелами, как, например, в Харькове, а также в родном Львове, куда сейчас приехали тысячи украинцев, спасающихся от боевых действий.

Олег Сенцов

Режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов еще в первые дни войны вступил в ряды территориальной обороны ВСУ. Однако через некоторое время он вместе с побратимами оказался на передовой. Олег – оператор NLAW, о чем рассказал в соцсети.

Дмитрий Дикусар

Хореограф, танцор, бывший участник "Танцев со звездами" отправился в военкомат в первые дни войны. Сейчас он – солдат ВСУ.

"Я вижу вокруг себя светлых людей с горящими глазами. Учитель географии, водитель комбайна, слесарь, 3d дизайнер, дальнобойщик, дед трех внуков… И всех объединяет одна мысль "нужно защищать своих любимых людей". Мы все равны перед Богом! Мы все хотим выгнать непрошеных "гостей" на х…й со своей земли и земли наших предков! Никто не хотел войны. Взять в руки автоматы нас вынудили орки, в которых нет ни чести, ни совести, ни человечности… Сейчас мы все братья своей родины, красивой и любимой Украины! И все что что мы хотим вам сказать, это "Слава Україні!" 🇺🇦", – написал он.

Лев Улесов

21-летний манекенщик из Броваров, звезда показов брендов Prada, Hugo Boss, Berluti и Givenchy, после начала войны изменил свои планы и пошел защищать родину. Он стал боевым медиком на передовой, использовав свое медицинское образование и знания психологии.

"Я боевой медик, и мой план состоит в том, чтобы спасать людей из горячих мест, оказывать первую медицинскую помощь и вывозить тела за пределы линии фронта", – отмечал Лев.

Тамерлан

Украинский музыкант Тамерлан из дуэта Tamerlan Alena стал на защиту Украины. Он находился в горячих точках Киевской области и помогал с эвакуацией населения. Он также всячески помогает собирать и доставлять гуманитарную помощь нуждающимся украинцам в самых опасных точках.

"Товарищи и заложники русской пропаганды , которые не могут отличить черное от белого — скажу вам так "Судный день уже стучит в ваши двери-у вас еще есть шанс встать на сторону добра и мира" всех крепко обнимаю , всех кто поддерживает нас , маленькую страну которая на весь мир своим примером показывает что в ней живут Великие Люди", – написал он 1 марта.

Гарик Бирча

Популярный украинский актер, запомнившийся многим зрителям в роли Витальки из одноименного сериала, вступил в ряды теробороны и теперь с оружием в руках защищает страну. Он поднимает боевой дух украинцев стихами и верит в том, что, несмотря на боль утрат, отчаяние, разрушение наших прекрасных мирных городов – Мариуполя, Чернигова, Харькова, страна выстоит и станет еще сильнее.

YARMAK

Известный украинский музыкант сообщил, что пошел в военкомат и стал одним из военнослужащих ВСУ.

"Сижу в военкомате, людей много, никого не призываю, без героизма, на собственную ответственность! Заметно много толковых людей, которые и воевали и были в специальных войсках, потому без пафоса Украина выстоит!", – написал он в соцсети.

Недавно он опубликовал фото из освобожденных пригородов Киева и заявил, что российским оккупантам никогда не будет прощения за то, что они сделали с Бучей, Ворзелем, Ирпенем и другими городами, а также их жителями.

Это – далеко не полный перечень украинских звезд, которые делают все, чтобы приблизить победу Украины. Наравне с мужчинами на победу работают и женщины. Даша Астафьева волонтерит, Джамала собирает деньги на помощь ВСУ, Тина Кароль дает благотворительные концерты.