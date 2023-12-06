Alyosha прокомментировала слухи о разводе с лидером группы "Антитела" Тарсом Тополей

Поклонники заподозрили, что звездная пара на грани развода.

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37-летняя жена лидера группы "Антитела" Тараса Тополи Елена, которая более известна под псевдонимом Alyosha прокомментировала слухи о разводе с мужем. Певица призналась, что не видела подобных новостей об отношениях в их семье, поэтому ей очень грустно такое слышать о своей семье, пишет oboz.ua

Стоит отметить, что Тарас и Елена почти полтора года жили на расстоянии — Елена вместе с детьми жила с семьей мужа в Америке, а Тарас жил, работал и волонтерил на родине.

Однако несколько месяцев назад семья сообщила, что возвращается в Украину. На фоне этого в сети появились слухи, что в семье проблемы, поэтому Елена возвращается. Некоторые даже предположили, что семья на грани развода.

Елена Тополя призналась, что на самом деле они вернулись домой, потому что семья скучала друг по другу. Кроме того, что вернулась Алена с сыновьями, в гости приехала и свекровь Елены, которая пробыла в столице около месяца.

Певица ответила, что слухи об их разводе полный бред. Она отметила, что не знает, кто это писал, но желает, чтобы им вернулось то, о чем они говорят.

Отметим, что Елена и Тарас в браке уже десять лет. Официально они зарегистрировали свои отношения в 2013 году. Совместно они имеют двух сыновей и дочь — 10-летнего Романа, 7-летнего Марка и 3-летнюю Машу.

Певица не скрывает, что ей сложно далась разлука с мужем и жизнь в Америке.

Напомним, машина группы Антитела попала в аварию: первые подробности .