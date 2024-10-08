"Де вони були в 2014 році?": Тарас Тополя висловився про Аллу Пугачову та Максима Галкіна

Тарас Тополя пояснив, чому не може погано чи добре ставитися до "хороших росіян".

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Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя висловився про гумориста Максима Галкіна та співачку Аллу Пугачову, які виступили проти війни в Україні. Своє ставлення до них артист висловив в інтерв’ю видання OBOZ.UA.

Так, відповідаючи на запитання, як він ставиться до "хороших росіян", які виступили проти війни і нібито стали на бік України, наприклад той самий Максим Галкін, якого визнали в Росії іноагентом та його дружина Алла Пугачова, Тарас Тополя відповів, що ставиться до них індиферентно (байдуже).

Він додав, що якби, до прикладу, Галкін балотувався в президенти, тоді б він якось визначився зі ставленням до нього, а поки щодо його позиції, говорити складно, адже якби все було так по справжньому, то чому тоді вони ще в 2014 році не висловилися.

"Якби Галкін, наприклад, заявив, що йде в президенти, і серйозно би націлився на крісло очільника Росії, тоді б я почав до нього якось ставитись, коментувати. А поки що його позиція приблизно настільки впливає на, скажімо, позицію Путіна і на діяльність цієї військової машини, як помах крил метелика. Якось паралельно. Вони з Пугачовою нібито підтримують Україну і все. Знову ж таки, де вони були в 2014 році, у 2015-му? І на цьому дякую", — сказав Тополя.

Зауважимо, що нині Алла Пугачова та Максим Галкін живуть за кордоном. На початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України вони виїхали з РФ до Ізраїлю разом зі своїми дітьми. Вже згодом пара висловила підтримку Україні, а Максим Галкін неодноразово робив скандальні заяви виступаючи проти Путіна. За це гуморист отримав статус іноагента в РФ. Однак, попри це в РФ ходять чутки, що пара планує повернутися на Батьківщину.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тарас Тополя спростував чутки про демобілізацію з армії.

Крім цього, Фокус писав, що лідер гурту "Антитіла" зізнався, що працює на ГУР.