Тарас Тополя спростував чутки про демобілізацію з армії (відео)

Тарас Тополя зізнався, що нині працює у важливому підрозділі Сил оборони України.

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Тарас Тополя спростував чутки, що його демобілізували з армії. Подробицями артист поділився в новому випуску програми "Муз_Тренд" зі Славою Дьоміним.

Зокрема, Тарас Тополя зізнався, що нині він та його колеги по гурту, які також служать в армії, виконують інші бойові задачі, однак вони і досі знаходяться у складі Сил оборони України.

"Ми не демобілізовані, ми продовжуємо служити, ми просто виведені в розпорядження. Я просто не хочу зараз називати в якому ми підрозділі перебуваємо. Я думаю, що всі здогадуються. Ми у відрядженні з нашого 130-го батальйону ТРО. У мене була посада водій-санітар", — пояснив Тарас Тополя.

Артист також натякнув, що разом з побратимами зараз працює в підрозділах ГУР, адже спільно з ними вони розробили операцію концерт в Ялті, який планували провести 23 серпня 2024 року.

Як пояснив Тополя, організаторами цієї події виступило саме ГУР, а вони їм допомогли в цьому. Завдяки їх спільній роботі, їм вдалося зібрати 4,5 мільйона гривень, які вони витратили на військову апаратуру для підрозділів, які працюють над деокупацією Криму.

Зауважимо, що з 24 лютого 2022 року Тарас Тополя та інші члени гурту "Антитіла" добровільно стали на захист Батьківщини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лідер гурту "Антитіла" зізнався, що працює на ГУР.

Крім цього, Фокус писав, що Тарас Тополя грубо відповів Жені Галичу за критику пісні "Фортеця Бахмут".