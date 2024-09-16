Тарас Тополя опроверг слухи о демобилизации из армии (видео)

Тарас Тополя признался, что сейчас работает в важном подразделении Сил обороны Украины.

Related video

Тарас Тополя опроверг слухи, что его демобилизовали из армии. Подробностями артист поделился в новом выпуске программы "Муз_Тренд" со Славой Деминым.

В частности, Тарас Тополя признался, что сейчас он и его коллеги по группе, которые также служат в армии, выполняют другие боевые задачи, однако они до сих пор находятся в составе Сил обороны Украины.

"Мы не демобилизованы, мы продолжаем служить, мы просто выведены в распоряжение. Я просто не хочу сейчас называть в каком мы подразделении находимся. Я думаю, что все догадываются. Мы в командировке из нашего 130-го батальона ТРО. У меня была должность водитель-санитар", — пояснил Тарас Тополя.

Артист также намекнул, что вместе с побратимами сейчас работает в подразделениях ГУР, ведь совместно с ними они разработали операцию концерт в Ялте, который планировали провести 23 августа 2024 года.

Как пояснил Тополя, организаторами этого события выступило именно ГУР, а они им помогли в этом. Благодаря их совместной работе, им удалось собрать 4,5 миллиона гривен, которые они потратили на военную аппаратуру для подразделений, работающих над деоккупацией Крыма.

Заметим, что с 24 февраля 2022 года Тарас Тополя и другие члены группы "Антитела" добровольно стали на защиту Родины.

Напомним, ранее мы писали, что лидер группы "Антитела" признался, что работает на ГУР.

Кроме этого, Фокус писал, что Тарас Тополя грубо ответил Жене Галичу за критику песни "Фортеця Бахмут".