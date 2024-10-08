"Где они были в 2014 году?": Тарас Тополя высказался об Алле Пугачевой и Максиме Галкине

Тарас Тополя объяснил, почему не может плохо или лоброво относиться к "хорошим русским"

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Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя высказался о юмористе Максиме Галкине и певице Алле Пугачевой, которые выступили против войны в Украине. Свое отношение к ним артист высказал в интервью изданию OBOZ.UA.

Так, отвечая на вопрос, как он относится к "хорошим россиянам", которые выступили против войны и якобы стали на сторону Украины, например тот же Максим Галкин, которого признали в России иноагентом и его жена Алла Пугачева, Тарас Тополя ответил, что относится к ним индифферентно (безразлично).

Он добавил, что если бы, к примеру, Галкин баллотировался в президенты, тогда бы он как-то определился с отношением к нему, а пока относительно его позиции, то говорить сложно, ведь если бы все было так по настоящему, то почему тогда они еще в 2014 году не высказались.

"Если бы Галкин, например, заявил, что идет в президенты, и серьезно бы нацелился на кресло главы России, тогда бы я начал к нему как-то относиться, комментировать. А пока его позиция примерно настолько влияет на, скажем, позицию Путина и на деятельность этой военной машины, как взмах крыльев бабочки. Как-то параллельно. Они с Пугачевой якобы поддерживают Украину и все. Опять же, где они были в 2014 году, в 2015-м? И на этом спасибо", — сказал Тополя.

Заметим, что сейчас Алла Пугачева и Максим Галкин живут за границей. В начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины они выехали из РФ в Израиль вместе со своими детьми. Уже впоследствии пара выразила поддержку Украине, а Максим Галкин неоднократно делал скандальные заявления выступая против Путина. За это юморист получил статус иноагента в РФ. Однако, несмотря на это в РФ ходят слухи, что пара планирует вернуться на Родину.

Напомним, ранее мы писали, что Тарас Тополя опроверг слухи о демобилизации из армии.

Кроме этого, Фокус писал, что лидер группы "Антитела" признался, что работает на ГУР.