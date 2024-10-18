"Она собирала стадионы": Полякова раскрыла, какая певица была ее подростковым кумиром (видео)
Подростком Оля Полякова простояла в очереди 5 часов, чтобы получить автограф этой украинской артистки.
Оля Полякова призналась в давней любви к творчеству украинской певицы и композитора Ирины Билык. Полякова рассказала об этом в музыкальном шоу "МузRooM" 18 октября.
"Мне было 13 лет и я реально была ее фанаткой", — рассказала Полякова ведущим шоу.
По ее словам, Ирина в то время собирала в Украине стадионы.
"Она была символом моего тинейджерского поколения, как Земфира была в России", — сказала Оля.
Когда Билык приехала с концертом на стадион в Винницу, Полякова провела в очереди за ее автографом 5 часов. Ирина написала ей на плакате: "Оле от меня — всего хорошего. Ирина Билык". По словам "королевы ночи", этот плакат до сих пор висит в ее старой квартире.
Ведущие также спросили у Ольги о ее ассоциациях с песней Билык "Ты мой", текст которой написан от лица женщины, которая увела мужчину у другой.
"В тот момент, когда появилась Ира Билык с этой песней, я еще не хотела забирать себе чужого мужчину. Это произошло лет через десять," — рассмеявшись, ответила Полякова.
Певица согласилась, что песня оказалась пророческой.
Напомним, 9 октября Оля Полякова публично призналась, что они с мужем несколько лет переживали кризисный период в отношениях, но, несмотря на это, им удалось сохранить семью.
Ранее, 8 августа, певица прокомментировала слухи о скандале с Машей Ефросининой. Поговаривали, что из-за ссоры закрылся их совместный ютуб-проект "Взрослые девушки". Полякова сказала, что на самом деле проект поставили на паузу из-за массового плагиата идеи другими звездами.