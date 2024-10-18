"Вона збирала стадіони": Полякова розкрила, яка співачка була її підлітковим кумиром (відео)

Підлітком Оля Полякова простояла у черзі 5 годин, щоб отримати автограф цієї української артистки.

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Оля Полякова зізналася у давній любові до творчості української співачки та композиторки Ірини Білик. Полякова розказала про це в музичному шоу "МузRooM" 18 жовтня.

"Мені було 13 років і я реально була її фанаткою", — розповіла Полякова ведучим шоу.

За її словами, Ірина в той час збирала в Україні стадіони.

"Вона була символом мого тінейджерського покоління, як-от Земфіра була в Росії", — сказала Оля.

Коли Білик приїхала з концертом на стадіон у Вінницю, Полякова провела в черзі за її автографом 5 годин. Ірина написала їй на плакаті: "Олі від мене — на все добре. Ірина Білик". За словами "королеви ночі", цей плакат досі висить у її старій квартирі.

Ведучі також запитали в Ольги про її асоціації з піснею Білик "Ти мій", текст якої написаний від особи жінки, що увела чоловіка в іншої.

"В той момент, коли з’явилася Іра Білик з цією піснею, я ще не хотіла забирати собі чужого чоловіка. Це сталося років через десять," — розсміявшись, відповіла Полякова.

Співачка погодилася, що пісня виявилася пророчою.

Оля Полякова зізналася, що була фанаткою Ірини Білик (на відео з 11:20).

Нагадаємо, 9 жовтня Оля Полякова публічно зізналася, що вони з чоловіком кілька років переживали кризовий період у стосунках, але, попри це, їм вдалося зберегти родину.

Раніше, 8 серпня, співачка прокоментувала чутки про скандал з Машею Єфросиніною. Подейкували, що через їхню сварку закрився їхній спільний ютуб-проєкт "Дорослі дівчата". Полякова сказала, що насправді проєкт поставили на паузу через масовий плагіат ідеї іншими зірками.