Оля Полякова публічно заявила про проблеми у стосунках з чоловіком-бізнесменом

Оля Полякова вперше публічно зізналася, що в її родині кілька років був кризовий період, однак попри це їй з чоловіком вдалося зберегти сім'ю.

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Співачка Оля Полякова зізналася, що останні три роки переживала кризу у шлюбі з чоловіком-бізнесменом Вадимом Буряковським, з яким вже разом більше 20 років. Подробицями особистого життя артистка поділилася в програмі Маші Єфросиніної "Екзамен".

Зокрема, артистка вперше публічно заявила, що з 2022 року вона з чоловіком мала певні проблеми в родині, які були зумовлені подіями в країні і особистими кризами.

"Я по цю секунду не відповіла ще до кінця на питання, що я хочу в майбутньому, але я абсолютно зрозуміла, що ця людина для мене важлива. Ці відносини для мене важливі, що навіть думка, що може бути якось по-іншому, викликає у мене істерику. Я цього боюсь. Хоча я про це думаю, я цього боюсь. У нас складні стосунки. Це рідство. Це фундамент. Він як дуб, а я як ліана. Він мене підтримує, якщо його спилити і викинути, то треба, щоб ця ліана вилізла на друге дерево", — сказала Оля Полякова.

Співачка зізналася, що у кризові і важкі моменти все ж саме чоловік є тією людиною, яка завжди дасть їй пораду. Тому вона йде у такі періоди саме до нього.

"Я раджусь з ним, і він завжди дає найкращі поради у житті. У нього багато крилатих виразів, у них багато мудрості та гумору. Останній був: "гроші не заробляються, а придумуються". Про те, що думай наче гроші є, і вони з'являться", — зізналася Полякова.

Зауважимо, що Оля Полякова одружена з Вадимом Буряковим 20 років, до цього ще кілька років пара перебувала у стосунках. За цей період в родині народилося двоє доньок — Маша, якій сьогодні 19 років, та 13-річна Аліса.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова прокоментувала "роман" з Владом Міцкевичем і розповіла, про що жалкує.

Крім цього, Фокус писав, що Оля Полякова показалася з чоловіком у заміському будинку.