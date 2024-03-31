Оля Полякова прокоментувала "роман" з Владом Міцкевичем і розповіла, про що жалкує (відео)

Співачка заявила, що опубліковані фото з поцілунками були зняті у неї вдома. З її слів, учасник кулінарного проєкту хотів хайпу через помсту.

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Українська співачка Оля Полякова прокоментувала заяву учасника "МастерШеф" та ведучого Влада Міцкевича про те, що у них був роман. Про це відомо з відео, опублікованого на її сторінці в Instagram.

"Дорогенькі мої, лежу на масажі, читаю ваші коментарі. Ви ніяк не вщухаєте з приводу фото. Ви розумієте, що таке інтимні фото і що на них може бути?", — сказала вона.

Полякова запевнила, що якби такі фото у Міцкевича були, він їх також опублікував би.

"Якщо хоче хтось когось "злити", то виставляються кружечки, листування, і фотки "по жестячку", якщо вони є. А якщо їх немає, то може й не було нічого? Думайте", — додала артистка.

Також Полякова провела прямий ефір зі своєю донькою Марією, де вони робили розклади на картах Таро. Там вона назвала Міцкевича "автором північних п’яно-наркотичних Stories" та заявила, що слова про нібито роман були хайпом через помсту.

"Все, через що я жалкую, це те, що я одразу не зрозуміла, з якою людиною я маю справу. Тому що ми працювали, він був у мене вдома, він знімав тут. Навіть ті фото, які він розмістив, були зняті в мене на заїмці й в мене в бані. Ця людина дружила з моєю сім’єю", — підкреслила співачка.

Вона розповіла, що Міцкевич працював у неї й був звільнений через вживання алкоголю й наркотичних препаратів, після чого вимагав гроші та вдавався до шантажу. Полякова запевнила, що має багато таких фото з поцілунками зі своїми друзями.

Артистка заявила, що подавати у суд на Міцкевича не бачить сенсу, бо з нього "немає що взяти". Вона жартома звернулася до свого чоловіка та запитала, чи будуть вони "відривати ноги" ведучому.

"Як завжди", — відповів Вадим Буряковський та посміявся.

Запис ефіру Олі та Маші Полякових (про Влада Міцкевича — з 43:56)

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