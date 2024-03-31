Оля Полякова прокомментировала "роман" с Владом Мицкевичем и рассказала, о чем жалеет (видео)

Певица заявила, что опубликованные фото с поцелуями были сняты у нее дома. По ее словам, участник кулинарного проекта хотел хайпа из-за мести.

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Украинская певица Оля Полякова прокомментировала заявление участника "МастерШеф" и ведущего Влада Мицкевича о том, что у них был роман. Об этом известно из видео, опубликованного на ее странице в Instagram.

"Дорогие мои, лежу на массаже, читаю ваши комментарии. Вы никак не утихаете по поводу фото. Вы понимаете, что такое интимные фото и что на них может быть?", — сказала она.

Полякова заверила, что если бы такие фото у Мицкевича были, он их также опубликовал бы.

"Если хочет кто-то кого-то "слить", то выставляются кружочки, переписки, и фотки "по жестячку", если они есть. А если их нет, то может и не было ничего? Думайте", — добавила артистка.

Также Полякова провела прямой эфир со своей дочерью Марией, где они делали расклады на картах Таро. Там она назвала Мицкевича "автором полуночных пьяно-наркотических Stories" и заявила, что слова о якобы романе были хайпом из-за мести.

"Все, из-за чего я сожалею, это то, что я сразу не поняла, с каким человеком я имею дело. Потому что мы работали, он был у меня дома, он снимал здесь. Даже те фото, которые он разместил, были сняты у меня на заимке и у меня в бане. Этот человек дружил с моей семьей", — подчеркнула певица.

Она рассказала, что Мицкевич работал у нее и был уволен из-за употребления алкоголя и наркотических препаратов, после чего требовал деньги и прибегал к шантажу. Полякова заверила, что имеет много таких фото с поцелуями со своими друзьями.

Артистка заявила, что подавать в суд на Мицкевича не видит смысла, потому что с него "нечего взять". Она в шутку обратилась к своему мужу и спросила, будут ли они "отрывать ноги" ведущему.

"Как всегда", — ответил Вадим Буряковский и посмеялся.

Запись эфира Оли и Маши Поляковых (о Владе Мицкевиче — с 43:56)

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