Жительница Индии, ставшая звездой оскароносного фильма, живет в нищете

Пинки Сонкар стала героиней картины "Улыбайся, Пинки", выходила на красные дорожки. Но в итоге осталась жить в хижине без удобств.

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Пинки Сонкар, звезда фильма "Улыбайся, Пинки", в одночасье стала знаменитой, после того, как картина завоевала "Оскар" в 2009 году в категории "Лучший документальный короткометражный фильм". Но жизнь девочки из Индии к лучшему не изменилась. Об этом пишет Daily Mail.

Пинки Сонкар на момент съемок было всего пять лет. В фильме "Улыбайся, Пинки", рассказывается история жестокого насилия и насмешек, которым она подверглась из-за заячьей губы до того, как ей сделали операцию, изменившую ее жизнь.

Пинки из своей глинобитной хижины отправилась в Лондон и Лос-Анджелес, где она общалась со знаменитостями и политиками, и надеялась, что это приведет к новой жизни для нее и ее семьи.

Она даже подбрасывала монетку, чтобы определить, кто сделает первую подачу на Уимблдонском финале мужского одиночного разряда в 2013 году, положив начало исторической победе Энди Мюррея над Новаком Джоковичем .

Но, несмотря на надежду на лучшее будущее, ее мечты не сбылись, поскольку Пинки переживает жизнь, полную "боли и бедности".

В эксклюзивном разговоре с журналистами из своего дома в деревне Рампур-Дабахи Пинки не сдержала слез.

"Жизнь для меня всегда была трудной, и после фильма ничего особо не изменилось. Мы были бедны тогда и бедны сейчас. Когда я поехала в Америку на церемонию "Оскар", мы жили в глинобитной хижине, и сейчас дела обстоят не намного лучше", — сказала девушка.

Она добавила: "Я молилась, чтобы жизнь улучшилась, потому что киношники и некоторые политики дали мне много обещаний. Но, как видите, это все были разговоры. Дела по-прежнему плохи".

Пинки живет в доме, состоящем из двух ветхих комнат, который она делит со своими родителями и тремя братьями и сестрами. Свободное время они проводят на пыльном дворе, где бегают куры. Там же они готовят еду, обедают и моются.

В доме нет ванной комнаты, водопровода и газа, электричество работает с перебоями, а WIFI — далекая мечта.

У семьи нет денег на покупку телевизора или других электроприборов, нет и мебели, кроме ветхой веревочной кровати, которая используется как диван, и нескольких пластиковых стульев. Они ходят в туалет в поле за своей хижиной.

Пинки с своим фото с Уимблдона Фото: India Today

Пинки каждый день встает в 4:30 утра, чтобы пройти полкилометра за водой из грязного колодца, которую семья использует для питья, приготовления еды и купания.

Выполнив свои домашние дела, она затем садится в автобус, который везет ее в школу в ближайшем городке. Дорога занимает примерно полтора часа.

Сейчас Пинки 21 год, и она сказала: "Жизнь бедных людей никогда не бывает легкой. Она полна боли, но мы не можем позволить себе слишком много думать об этом. Я разочарована тем, что люди не помогли мне так сильно, как обещали, но что мы можем сделать?".

Она отметила, что сейчас сама пытается выучиться и найти работу, чтобы помочь своей семье.

Разбитая дорога ведет к деревне Пинки в районе Мирзапур штата Уттар-Прадеш, на востоке Индии. Местный жители живут в нищете за счет того, что выращивают на полях, или работая на каменоломне.

Пинки надеялась избежать всего этого после того, как ее заметила неправительственная организация Smile Train India, приехавшая в ее деревню.

Съемки фильма Фото: IMDB

Ее отец, Раджиндер Сонкар, рассказал им о своей дочери, которую местные дети дразнили и которая не ходила в школу из-за заячьей губы.

Тронутая ее тяжелым положением, благотворительная организация отвезла ее в город Варанаси, расположенный примерно в трех часах езды, где ей бесплатно сделали операцию.

Путешествие Пинки было задокументировано американским режиссером Меган Майлан, которая столкнулась с маленькой девочкой и ее отцом после того, как осознала масштабы проблемы, когда тысячи детей проходят лечение только в одной больнице.

Пятилетняя Пинки Сонкар с отцом и создателями фильма Фото: IMDB

"У меня нет претензий к благотворительной организации, потому что они до сих пор мне очень помогают и приходят ко мне. Но меня подвели и другие люди, которых я встретила. Когда меня отвезли в Америку и Великобританию, я встретила много богатых и важных людей. Они были рады сфотографироваться со мной и сказать приятные слова, но кроме этого они ничего не сделали", — говорит девушка.

Ее семья зарабатывает на жизнь выращиванием овощей на небольшом участке земли, подаренном им местным правительством после успеха фильма "Улыбайся, Пинки".

Отец Пинки говорит, что часть урожая они съедают сами, а часть продают на рынке, зарабатывая около 50 фунтов в месяц — ничтожная цифра даже по индийским меркам, где среднемесячная зарплата составляет около 440 фунтов.

Он сообщил, что благодаря некоторой государственной помощи положение семьи немного улучшилось. Но он даже не может достроить дом.

"Наш дом уже много лет похож на строительную площадку, и маловероятно, что это изменится. Я уверен, что фильм принес много денег некоторым людям, но не нам", — говорит отец звезды.

У Пинки нет фотографий или сувениров из ее поездок в США или Великобританию, за исключением ее фотографии с Энди Мюрреем и Новаком Джоковичем перед финалом Уимблдона.

Она рассказала, что единственное, что подарили ей две звезды тенниса, состояние которых оценивают в миллионы долларов — это два подписанных теннисных мяча, которыми она и ее друзья играли после возвращения в деревню и которые с тех пор были потеряны.

Пинки подбрасывает монетку на Уимблдоне Фото: IMDB

"Фотография у меня есть, но я до сих пор не знаю имен этих двух мужчин и не интересуюсь теннисом. Я предпочитаю крикет. Теннисные мячи для меня не так уж много значили, я бы предпочла иметь немного денег", — говорит Пинки.

Вспоминая свою поездку в Лондон, она сказала, что видела много "красивых" вещей, но не может вспомнить их названий.

Она сказала: "Там был большой дом, где жила королева, и большая башня с часами недалеко от реки, которая производила много шума. Но, что мне запомнилось, так это пресная еда и прекрасный гостиничный номер с удобной кроватью. Я никогда раньше не спала в такой кровати, я чувствовала себя принцессой".

В поездках в США и Великобританию ее сопровождал отец. Он признался, что его поразили богатые и здоровые люди, которых он видел за пределами Индии. У него не было даже брюк и обуви, но это ему подарили.

Напомним, ранее стало известно, что граждан Индии обманом завербовали в ВС РФ и отправили на войну в Украину.