Участник "МастерШеф" заявил о романе с Олей Поляковой (видео)

Влад Мицкевич за одни сутки признался, что состоял в отношениях с Олей Поялковой, а впоследствии заявил, что солгал.

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Участник восьмого сезона "МастерШеф" Влад Мицкевич слил в сеть совместные фото с певицей Олей Поляковой и заявил, что он год был ее возлюбленным. Видео-рассказ и фотодоказательства мужчина опубликовал у себя на странице в Инстаграм, правда через какое-то время все удалил, но видео успел сохранить блогер-сплетник Богдан Беспалов.

В частности, Влад Мицкевич сначала записал видео, на котором он был явно в состоянии алкогольного опьянения. В нем шеф-повар заявил, что в течение года он был в отношениях с Олей Поляковой. Все это время, по его словам, она периодически жила у него. Мужчина даже показал чемоданы и вещи женщины, которые, с его слов, принадлежали Поляковой.

"Друзья, вообще, я год прожил с Поляковой. Вот она приехала до конца забирать свои вещи (ред. на видео показывает чемоданы). Поехала с каким-то своим очередным мужчиной, потому что я все это узнал. В следующем сторис будут доказательства, что мы вместе, были. Просто, чтобы вы понимали, если меня завтра где-то застрелят, то это вряд ли. Просто, чтобы вы знали. Потому что меня эта штука, эти облака, все этот стресс, меня очень сильно утомил. А сейчас просто…", — сказал в видео Влад Мицкевич.

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Впоследствии мужчина показал, как выбрасывает из окна женские вещи. Также он опубликовал фото на которых он действительно вместе с певицей проводят время. Пока данную ситуацию сама Полякова не комментировала. Однако, на данный момент Влад Мицкевич успел опровергнуть сказанное. Мужчина записал видеообращение, в котором заявил, что все сказанное ранее — неправда и клевета.

Влад Мицкевич и Оля Полякова Влад Мицкевич и Оля Полякова Влад Мицкевич и Оля Полякова

"Друзья, зашел в интернет, я в шоке. Откровенно извиняюсь. Сразу говорю, я очень долгое время сижу на антидепрессантах, это правда. Я вчера решил немного миксануть с алкоголем, и миксанул две бутылочки вискаря и у меня сорвало крышу. Я наговорил просто конченой кливеты и лжи, это правда", — сказал мужчина.

В видео он заявил, что имел финансовый конфликт с певицей, который они не решили. Почему именно он заявил о романе он не сказал. Однако он никак не объяснил совместные фото с Олей Поляковой на которых они вместе.

"Почему, объясняю вам. У нас с Олей, мы долгое время работали, у нас был конфликт, жесткий конфликт на финансовой основе, в котором мы не нашли общего языка и короче рассор*лись. И я решил просто наговорить бреда страшного. Поэтому я извиняюсь. Я хочу извиниться в первую очередь перед Олей перед ее всей семьей, перед своей девушкой, надеюсь, что она еще не бывшая", — сказал Мицкевич.

Кто такой Влад Мицкевич?

Уроженец столицы. Ему 24 года. Стал известным после участия в кулинароном шоу "МастерШеф" на СТБ. До участия в проекте работал менеджером по продажам. Сейчас работает шеф-поваром в ресторане "cheffoodkiev".

Личная жизнь Оли Поляковой

Оля Полякова с 2004 года состоит в браке с бизнесменом Вадимом Буряковским. Имеют двоих общих детей Марию и Алису.

Напомним, ранее мы писали, что старшая дочь Оли Поляковой рассказала, какую операцию ей пришлось перенести в начале 2024 года. Кроме этого, Фокус писал, Оля Полякова рассказала о конфликте с Винником из-за денег.