Після того, як у соцмережах з'явилися фото маєтку Девіда та Роуз Чолмонделі, у TikTok китайські користувачі почали вимагати повернути "вкрадені скарби". На фото видно, що будинок сповнений антикваріату династії Цин.

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Девід Чолмонделі, 7-й маркіз Чолмонделі, і його дружина Роуз Генбері опинилися в центрі скандалу. Сусідів і друзів принца Вільяма і Кейт Міддлтон у Норфолку звинуватили в тому, що їхній величний маєток зі 106 кімнатами сповнений антикварних цінностей династії Цин, отриманих незаконним шляхом. Про це пише Daily Mail.

Хоутон-хол — сімейна резиденція 7-го маркіза Чолмонделі. Це один із найприголомшливіших величних будинків країни — особняк зі 106 кімнатами, який щороку приваблює тисячі туристів.

Але тепер Хоутон-хол, родинна резиденція Девіда Чолмонделі, 7-го маркіза Чолмонделі, перебуває під пильною увагою китайських інтернет-розшуковців, які стверджують, що в маєтку зберігаються антикварні цінності, вкрадені за часів династії Цин.

Хоутон Холл Фото: Instagram Houghton Hall

Зображення будинку, внесеного до списку пам'яток архітектури I ступеня, побудованого на замовлення сера Роберта Волпола 1722 року, стали вірусними в соціальних мережах, незважаючи на запевнення представників маєтку, що жодного предмета з обстановки не було вкрадено.

Китайські "детективи" вийшли в TikTok, щоб звинуватити 63-річного маркіза і його 40-річну дружину Роуз Генбері — сусідів принца і принцеси Уельських — у тому, що вони живуть на награбовану здобич, яку вони успадкували від його прославлених предків Сассонів.

Роуз Генбері та Кейт Міддлтон Фото: Getty

Сім'я Сассон, яка отримала прізвисько "Ротшильди Сходу", заробила статки, займаючись торгівлею текстилем, чаєм і опіумом в Індії та Китаї в 19 столітті.

Розквіт їхнього бізнесу збігся з "століттям приниження" Китаю з 1839 до 1945 року, коли мільйони цінних артефактів були розграбовані британськими та французькими солдатами. Династія Цин правила з 1644 по 1911 рік.

Визначити, які предмети тієї епохи були вкрадені, а які були придбані законним шляхом, складно, але це не зупинило висунення необґрунтованих звинувачень проти Чолмонделі.

Одна людина на Xiaohongshu, сайті, схожому на Instagram, поділилася фотографіями інтер'єру Зали і сказала: "Сассони почали накопичувати своє багатство, грабуючи Китай пізньої династії Цин".

Інтернет-сищики вивчали фотосесії маркіза і маркізи в журналах Vanity Fair і W, що демонструють розкішну обстановку в маєтку на півночі Норфолка, за чотири милі від Анмер-Холла, заміського будинку Вільяма і Кейт.

Вони зосередилися на кількох предметах меблів, зокрема на туалетній ширмі, прикрашеній горами і журавлями. "Ці культурні реліквії не тільки представляють історію і культуру нашої нації, а й є мудрістю і наполегливою працею наших предків", — сказала користувач TikTok Кеті Чен.

Хоча Девід, нинішній маркіз, походить по батькові із Сассонів, у маєтку заявили, що предмети, які розглядаються, не були сімейними реліквіями, успадкованими через його сім'ю.

Інтер'єри Хоутон-холу

Представник Хоутон-холу заявив: "Предмети китайського походження на фотографіях, на які ви посилаєтесь, були придбані сім'єю Волпол, первісними власниками Хоутона, у XVIII столітті, в середині династії Цін, здебільшого через агентів, а не безпосередньо в Китаї".

"Ці предмети не були розграбовані, а в основному призначалися для експорту в Європу. Було б важко знайти колекцію заміського будинку, чи то приватну, чи то таку, що належить Національному фонду, в якій не представлені предмети, придбані в Китаї. Це справедливо для більшості європейських і американських колекцій", — зазначив представник.

Інтер'єри Хоутон-холу

Сассони (або Сассуни) були єврейськими банкірами з Багдада, яких і зараз критикують у Китаї за їхню роль у торгівлі опіумом.

Сибіл Сассун, бабусі нинішнього маркіза за батьківською лінією, приписують модернізацію Хоутон-холу після того, як вона вийшла заміж за Джорджа Чолмонделі, п'ятого маркіза, 1913 року.

Її робота з поповнення колекції творів мистецтва Голла, яка включає в себе сучасне мистецтво поряд з картинами старих майстрів, призвела до того, що їй приписують початок "нового золотого століття для Гоутона".

Нагадаємо, раніше Роуз Генбері звинуватили в тому, що вона є таємною коханкою принца Вільяма. І стала причиною зникнення Кейт Міддлтон, якій набридло це терпіти. Маркізі навіть довелося зробити заяву.