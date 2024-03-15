Зради й позашлюбна дитина: у ЗМІ з'явилася нова версія зникнення Кейт Міддлтон

Маркіза Чолмонделі разом із чоловіком живе практично по сусідству з принцом і принцесою Уельськими. Чутки про роман Роуз і спадкоємця престолу з'явилися ще 2019 року.

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Що довше Кейт Міддлтон не з'являється на публіці, і що сильніше розгорається скандал з відфотошопленим фото, то більше чуток і теорій змови поширюють таблоїди та соцмережі. Але якщо раніше шанувальники королівської сім'ї думали, що стан Кетрін після операції значно серйозніший, ніж про це говорить Кенсингтонський палац, то тепер з'явилася і любовна лінія, пише Glоbal News.

Багато хто помітив, що на відфотошопленому фото принцеси Уельської немає знаменитої сапфірової обручки. Без прикраси своєї колишньої свекрухи, принцеси Діани, дружина принца Вільяма з'являлася на публіці вкрай рідко. Вона завжди була частиною будь-якого її ансамблю. Саме тому британці запідозрили, що не все гладко в, здавалося б, ідеальній парі, якою уявляли Вільяма і Кейт.

Не дивно, що ім'я Роуз Генбері, яку вже називали коханкою майбутнього короля, знову з'явилося на слуху.

Хто така Роуз Генбері

В аристократичних колах Британії вона відома як леді Роуз Генбері, маркіза Чолмонделі (вимовляється як "Чамлі"), і вже давно пов'язана з британською королівською сім'єю завдяки своїй багатій сім'ї та їхньому престижному становищу у вищому суспільстві.

Чутки про її любовний зв'язок із Вільямом ходили ще з 2019 року, хоча роман не було доведено. Тепер тема ймовірної зради спадкоємця престолу знову "увійшла в чат".

Роуз Генбері Фото: скрін

Як Генбері пов'язані з королівською родиною?

Сара Роуз Генбері народилася 15 березня 1984 року в сім'ї Тімоті Генбері та Емми Лонгман. Вона одна з трьох дітей, у неї є старша сестра і молодший брат.

Тімоті та Емма були дизайнерами: вона працювала у сфері моди та дизайну інтер'єрів, а він займався дизайном веб-сайтів.

Задовго до того, як Роуз Генбері потоваришувала з принцом і принцесою Уельськими, сім'я мала теплі стосунки з членами королівської сім'ї. Її бабуся по материнській лінії, леді Елізабет Ламбарт, була однією з подружок нареченої королеви Єлизавети II на її весіллі з принцом Філіпом 1947 року.

Генбері навчалася в престижній школі-інтернаті, а після закінчення отримала ступінь Відкритого університету і почала працювати моделлю у віці 23 років.

Приблизно в цей же час вона познайомилася зі своїм нинішнім чоловіком Девідом Джорджем Джорджем Філіпом Роксевіджем, 7-м маркізом Чолмонделі. Пара почала зустрічатися 2006 року, викликавши певний переполох, оскільки він на 23 роки старший за неї.

Генбері та Роксевідж оголосили про свої заручини в червні 2009 року і одружилися через два дні. Лише через кілька місяців, у жовтні 2009 року, вони стали батьками хлопчиків-близнюків, які народилися передчасно. Майже через сім років у них з'явилася дочка Айріс.

Зв'язок Генбері з Вільямом і Кейт

Подейкують, що пара зав'язала дружбу з молодими членами королівської сім'ї після того, як вони оселилися в розкішному Хоутон-холі, що розташований прямо через дорогу від королівського маєтку Сандрінгем.

Вважається, що Генбері і Міддлтон стали вірними друзями, коли Міддлтон відвідала свого майбутнього чоловіка в Сандрінгемі. Пізніше, коли Вільям і Міддлтон переїхали в Анмер-хол у маєток Сандрінгем після весілля 2011 року, у Кембриджів і Чолмонделі склалася міцна дружба.

Життя за два кроки від королівського подружжя принесло маркізі запрошення на низку королівських заходів протягом багатьох років. У 2016 році Вілла і Кейт сфотографували з сім'єю Чолмонделі на прийомі, організованому в Гоутон-холі на підтримку дитячих хоспісів Східної Англії. У 2017 році Роуз помітили, як вона сиділа поруч із принцом Гаррі на державному бенкеті в Букінгемському палаці, а 2022 року вона була присутня на поминальній службі за принцом Філіпом і похоронах королеви Єлизавети.

У квітні 2023 року було оголошено, що їхній син Олівер буде одним із пажів на коронації короля Чарльза разом зі спадкоємцем престолу принцом Джорджем.

Маркіза Чолмонделі та її чоловік давно дружать із принцом Вільямом і Кейт Міддлтон Фото: Getty

Початок чуток

У 2019 році почали циркулювати чутки про розлад між Генбері, Вільямом і Міддлтон: таблоїди стверджували, що королівське подружжя посварилося з маркізою.

Приблизно в той самий час почали писати про ймовірний роман між принцом і Генбері після того, як британський таблоїд опублікував історію, в якій стверджували, що Вільям зраджував своїй дружині, коли вона була вагітна принцом Луї.

Чутки про цей роман були підтверджені такими журналістами, як Алекс Тіффін, який повідомив, що є реальні підстави вважати, що Вільям зраджував Кейт із Роуз. Звинувачення знову стали мейнстримом у грудні 2021 року, коли Тіффін опублікував серію дуже сміливих твітів.

"Багато британських новинних агентств мали у своєму розпорядженні докази цієї справи та інші його коментарі. Деякі навіть говорили про них на цьому сайті до того, як через юридичні загрози їх було видалено. Людині королівської сім'ї не повинен бути наданий додатковий захист від пильної уваги, ніж будь-якому іншому громадському діячеві. Журналісти повідомляють, а не вирішують", — додав він.

Після цього Тіффін запропонував Вільяму подати до суду, зазначивши, що він був би радий обговорити це питання під присягою.

Фото: скрін

Масла у вогонь підлив телеведучий Стівен Колбер у своєму вечірньому шоу.

"Королівство було приголомшене удаваним зникненням Кейт Міддлтон. Ну, тепер інтернет-сищики припускають, що відсутність Кейт може бути пов'язана з романом її чоловіка і майбутнього короля Англії Вільяма. Отже, я думаю, ми всі знаємо, хто ця ймовірна інша жінка. Скажіть це разом зі мною: "Маркіза Чолмонделі"... з 2019 року ходять чутки про роман між Вільямом і Генбері", — заявив він.

Стівен Колберт натякнув на коханку принца Вільяма

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Ну і вишенька на торті — чутки про те, що дочка Роуз може бути позашлюбною дитиною майбутнього короля. Ця інформація, як і вся інша, не підтверджена, але серед користувачів у соцмережах циркулювали подібні домисли.

Кенсингтонський палац спростував ці чутки, але з появою цього місяця спекуляцій про здоров'я Міддлтон чутки отримали нову точку опори.

Вільям, Міддлтон і Генбері ніколи безпосередньо нічого не коментували. Протягом усієї історії британські королівські коханки і справи були добре задокументовані, але учасники цих подій рідко зачіпали питання невірності.

Раніше Фокус писав, чому палац ховає Кейт Міддлтон.