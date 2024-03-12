Кейт Міддлтон глибоко засмучена, — інсайдер

Королівські оглядачі закликають залишити Кейт Міддлтон у спокої і дати їй остаточно оговтатися після операції. Критика і булінг через редагування знімка дуже засмутили принцесу.

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Принцеса Уельська перебуває в "крихкому психічному і фізичному стані" і "почуватиметься нещасною" на тлі скандалу з фотографією до Дня матері, яка нібито піддалася цифровому редагуванню та викликала сумніви щодо автентичності. Про це в ефірі GB News заявила королівський оглядач Дженні Бонд.

Кейт публічно взяла на себе провину за редагування сімейної фотографії, опублікованої Кенсингтонським палацом 10 березня, і вибачилася за "замішання". Бонд припустила, що Кейт "має відчувати сильний тиск щоразу, коли її побачать на публіці" після серйозної операції в січні.

"Ми ризикуємо залякати жінку, яка намагається відновитися після дуже серйозної операції. Я думаю про те, як вона, мабуть, почувається сьогодні вранці. Я вважаю, що це взагалі жахливо. Ця сварка явно зіпсувала День її матері. Вчора її сфотографували в машині з Вільямом. Судячи з того, що ми бачимо, вона не виглядала такою вже щасливою, вона, мабуть, зараз відчуває сильний тиск, коли її бачать на публіці. Тиск подвоївся і посилився. Я думаю, що вона в крихкому психічному і фізичному стані. І нам слід залишити її в спокої", — застерегла Дженні.

За принцесу також заступилася журналістка Анджела Левін, яка похвалила її за "шляхетність", і акторка Вупі Голдберг: "Можливо, вона майбутня королева, але вона все ще фотограф-аматор", — зазначила зірка Голлівуду.

Незважаючи на заклики опублікувати оригінальне зображення, Кенсингтонський палац не буде перевидавати невідредаговану фотографію Кейт та її дітей.

Фото сім'ї Ужельсів обговорюють у новинах

Знімок, опублікований Кейт, був зроблений Вільямом на камеру Canon за 2900 фунтів стерлінгів всього за 40 хвилин. Кетрін двічі відредагувала кадр у Photoshop, щоб "зробити його якомога кращим" перед публічною публікацією в Instagram.

Однак після редагування в суспільстві знову спалахнули теорії змови, а шість провідних світових фотоагентств, включно з Асоціацією преси, видалили фотографію зі своїх мереж і бібліотек на тлі побоювань, що "джерело маніпулювало зображенням".

Раніше Фокус писав, що нове фото Кейт Міддлтон викликало ще більше сумнівів.