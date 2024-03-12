Кейт Миддлтон глубоко расстроена, – инсайдер

Королевские обозреватели призывают оставить Кейт Миддлтон в покое и дать ей окончательно оправиться после операции. Критика и буллинг из-за редактирования снимка очень расстроили принцессу.

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Принцесса Уэльская находится в "хрупком психическом и физическом состоянии" и будет "чувствовать себя несчастной" на фоне скандала с фотографией ко Дню матери, которая якобы подверглась цифровому редактированию и вызвала сомнения в подлинности. Об этом в эфире GB News заявила королевский обозреватель Дженни Бонд.

Кейт публично взяла на себя вину за редактирование семейной фотографии, опубликованной Кенсингтонским дворцом 10 марта, и извинилась за "замешательство". Бонд предположила, что Кейт "должна чувствовать сильное давление каждый раз, когда ее увидят на публике" после серьезной операции в январе.

"Мы рискуем запугать женщину, которая пытается восстановиться после очень серьезной операции. Я думаю о том, как она, должно быть, себя чувствует сегодня утром. Я считаю, что это вообще ужасно. Эта ссора явно испортила День ее матери. Вчера ее сфотографировали в машине с Уильямом. Судя по тому, что мы видим, она не выглядела такой уж счастливой, она, должно быть, сейчас чувствует сильное давление, когда ее видят на публике. Давление удвоилось и усилилось. Я думаю, что она в хрупком психическом и физическом состоянии. И нам следует оставить ее в покое", – предостерегла Дженни.

За принцессу также заступилась журналискаа Анджела Левин, которая похвалила ее за "благородство", и актриса Вупи Голдберг п "Возможно, она будущая королева, но она все еще фотограф-любитель", – отметила звезда Голливуда.

Несмотря на призывы опубликовать оригинальное изображение, Кенсингтонский дворец не будет переиздавать неотредактированную фотографию Кейт и ее детей.

Фото семьи Ужэльсов обсуждают в новостях

Снимок, опубликованный Кейт, был сделан Уильямом на камеру Canon за 2900 фунтов стерлингов всего за 40 минут. Кэтрин дважды отредактировала кадр в Photoshop, чтобы "сделать его как можно лучше" перед публичной публикацией в Instagram.

Однако после редактирования в обществе снова вспыхнули теории заговора, а шесть ведущих мировых фотоагентств, включая Ассоциацию прессы, удалили фотографию из своих сетей и библиотек на фоне опасений, что "источник манипулировал изображением".

Ранее Фокус писал, что новое фото Кейт Миддлтон вызвало еще больше сомнений.