Кейт Миддлтон опубликовала первое фото за два месяца: что с ним не так

Поклонники королевской семьи переживают из-за столь длительного отсутствия Кейт Миддлтон на публике, и поэтому любая новая информация о ней становится предметом дискуссий.

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Первое за два месяца фото Кейт Миддлтон вместе с детьми, которое появилось на официальном аккаунте принца и принцессы Уэльской в День матери и было призвано дать понять, что с ней все в порядке, вызвало не только радость у поклонников королевской семьи, но и немало вопросов по поводу подлинности снимка, пишет Daily Mail.

Кэтри позирует вместе со своими тремя детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, на фотографии, сделанной ее мужем, принцем Уильямом, в их доме в Виндзоре.

"Спасибо за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку на протяжении последних двух месяцев. Желаю всем счастливого Дня матери", — сказала принцесса Уэльская, подписав послание буквой "C" в честь Кэтрин.

Кейт выглядела естественно в джинсах, черной водолазке, бутылочно-зеленой куртке и ботинках Chloe Combat за 250 фунтов.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта надели свитера от официального французского бренда Cyrillus. Шарлотта выбрала очаровательный красный кардиган из хлопка и кашемира с клетчатой юбкой и хлопковыми колготками, а Джордж – джемпер из овечьей шерсти в цвете Kaki и джинсы.

Кейт Миддлтон со своими детьми на День матери Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Однако многие обратили внимание на то, что фото подверглось редактированию. В частности фанаты рассмотрели, что в районе левой руки и юбки принцессы Шарлотты видны следы неудачной зарисовки. Были и те, кто усомнился в подлинности кадра, считая, что оно полностью является смонтированным, а с женой принца Уильяма все намного хуже, чем это говорят.

Комментариев критиков и сторонников теорий заговора было настолько много, что Кейт даже вынуждена была оправдаться, объяснив, что, как и многие начинающие фотографы, она иногда может допускать некоторые ошибки редактирования снимков.

Появление этого снимка связывают также с тем, что принцесса Уэльская собирается приступить к своим обязанностям на Пасху, когда запланировано ее возвращение в публичное пространство.

Кейт Миддлтон оправдалась за неудачный фотошоп

В свою очередь эксперт по языку тела Джуди Джеймс дала свою оценку фото.

"Здесь так много обнадеживающих невербальных сообщений о непрерывности, расслабленном счастье и даже все более улучшающемся здоровье, а также некоторые еще более красноречивые сообщения об общих эмоциях. Сама поза, стиль и выбранные цвета выглядят нарочито традиционными и даже фирменными для всей семьи. Это тип фотографии, для которой Уэльсы позировали раньше: сочетание верескового синего, зеленого и фиолетового трикотажа и клетки Fairisle, кажется, говорит о том, что очень мало что изменилось, и, к счастью, порядок и преемственность были восстановлены", — сказала она.

Кенсингтонский дворец уже дважды давал обновленную информацию о здоровье Кэтрин, поскольку ее столь длительное отсутствие после операции на брюшной полости начинает вызывать все больше вопросов.

Недавно Кейт видели в машине, за рулем которой была ее мать. Многим показалось, что принцесса стала непохожей на себя.

Хотя официальные лица отказались предоставлять какие-либо дальнейшие новости о состоянии здоровья Кейт Миддлтон из-за конфиденциальности медицинских данных, королевские помощники настаивают, что у нее "все хорошо".

Ранее Фокус писал, как принц Уильям ухаживает за детьми, пока Кейт Миддлтон выздоравливает.