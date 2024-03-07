Стало известно, как принц Уильям ухаживает за детьми, пока Кейт Миддлтон выздоравливает

В начале 2024 года жена будущего короля Великобритании перенесла плановую операцию. Сейчас она восстанавливается в поместье в Виндзоре.

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Принц Уильям активно посвящает свои усилия тому, чтобы ежедневно возить детей в школу, пока Кейт Миддлтон восстанавливается после операции на брюшной полости. Об этом пишет GB News.

Источник утверждает, что будущий британский король так организует свои выходы на публику, чтобы иметь возможность возить детей в школу в Беркшире и обратно, пока его жена восстанавливается после медицинских вмешательств.

Принцесса Уэльская отдыхает в их семейном доме Аделаида в Виндзоре, восстанавливаясь после плановой операции на брюшной полости, которую мама троих детей перенесла в начале 2024 года.

Принц и принцесса Уэльские демонстрируют более современную форму воспитания детей и, как сообщается, ставят их на первое место, а работу — на второе. Супруги воспитывают троих наследников — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

Сын короля Великобритании Чарльза III "ежедневно возит своих детей в школу Ламбрук в Беркшире и обратно", с тех пор как его жена заболела.

"Из того, что я слышу, Кейт снова вошла в рутину и работает хорошо... Я говорил с людьми, близкими к ней, и я думаю, что она хорошо выздоравливает, но не на сто процентов", — рассказывал ранее королевский эксперт Роберт Джобсон о состоянии принцессы Уэльской.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

Напомним, когда Кейт Миддлтон выйдет официально на публику.

Также Фокус писал о знакомстве принца Уильяма с дядей Кейт Миддлтон.