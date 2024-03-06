"Не на 100 процентов": новые детали о состоянии Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская рада больше времени провести со своими тремя детьми, пока восстанавливается после операции. Она вернется к публичным обязанностям не раньше Пасхи 2024 года.
Кейт Миддлтон сейчас больше чем на половине периода выздоровления после ее госпитализации для плановой операции на брюшной полости в начале 2024 года. Об этом пишет Hello Magazine.
Сообщается, что будущая королева Великобритании, которая, как ожидается, вернется к королевским обязанностям после Пасхи, "восстанавливается хорошо, но не на сто процентов". Судя по всему, Кэтрин посетит репетицию парада Trooping the Color 8 июня 2024 года.
Королевский автор Роберт Джобсон, который написал биографию "Кэтрин, принцесса Уэльская", отметил: "Из того, что я слышу, Кейт снова вошла в рутину и работает хорошо... Я говорил с людьми, близкими к ней, и я думаю, что она хорошо выздоравливает, но не на сто процентов".
Королевский эксперт также прокомментировал желание Чарльза III, которому в начале февраля 2024 года диагностировали онкологию.
"Король стремился сделать так, чтобы королевская семья больше сосредоточилась на главной четверке, и отсутствие двух звездных персонажей затрудняет это", — считает Джобсон.
По его словам, во время возвращения принцессы Уэльской к королевским обязанностям ее встретят с "распростертыми объятиями".
"Она, должно быть, с нетерпением ждет этого, но она также испытывает счастье, что может провести это время с детьми и поставить свое выздоровление на первое место", — добавил автор.
Напомним, как дядя Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились.
Также Фокус писал о первом появлении принцессы Уэльской после операции.