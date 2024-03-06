"Не на 100 відсотків": нові деталі щодо стану Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська рада більше часу провести зі своїми трьома дітьми, поки відновлюється після операції. Вона повернеться до публічних обовʼязків не раніше Великодня 2024.

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Кейт Міддлтон наразі більше ніж на половині періоду одужання після її госпіталізації для планової операції на черевній порожнині на початку 2024 року. Про це пише Hello Magazine.

Повідомляється, що майбутня королева Великої Британії, яка, як очікується, повернеться до королівських обов'язків після Великодня, "відновлюється добре, але не на сто відсотків". Судячи з усього, Кетрін відвідає репетицію параду Trooping the Color 8 червня 2024.

Королівський автор Роберт Джобсон, який написав біографію "Кетрін, принцеса Уельська", зазначив: "З того, що я чую, Кейт знову ввійшла в рутину і працює добре… Я говорив з людьми, близькими до неї, і я думаю, що вона добре одужує, але не на сто відсотків".

Кейт Міддлтон Фото: Getty

Королівський експерт також прокоментував бажання Чарльза ІІІ, якому на початку лютого 2024 року діагностували онкологію.

"Король прагнув зробити так, щоб королівська сім'я більше зосередилася на головній четвірці, і відсутність двох зіркових персонажів ускладнює це", — вважає Джобсон.

За його словами, під час повернення принцеси Уельської до королівських обовʼязків її зустрінуть з "розпростертими обіймами".

"Вона, мабуть, з нетерпінням чекає цього, але вона також відчуває щастя, що може провести цей час з дітьми і поставити своє одужання на перше місце", — додав автор.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Нагадаємо, як дядько Кейт Міддлтон та принц Вільям познайомилися.

Також Фокус писав про першу появу принцеси Уельської після операції.