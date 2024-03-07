Стало відомо, як принц Вільям доглядає за дітьми, поки Кейт Міддлтон одужує

На початку 2024 року дружина майбутнього короля Великої Британії перенесла планову операцію. Наразі вона відновлюється в маєтку у Віндзорі.

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Принц Вільям активно присвячує свої зусилля тому, щоб щодня водити дітей до школи, поки Кейт Міддлтон відновлюється після операції на черевній порожнині. Про це пише GB News.

Джерело стверджує, що майбутній британський король так організовує свої виходи на публіку, щоб мати можливість возити дітей до школи в Беркширі та назад, поки його дружина відновлюється після медичних втручань.

Принцеса Уельська відпочиває в їхньому сімейному будинку Аделаїда у Віндзорі, відновлюючись після планової операції на черевній порожнині, яку мама трьох дітей перенесла на початку 2024 року.

Принц і принцеса Уельські демонструють більш сучасну форму виховання дітей і, як повідомляється, ставлять їх на перше місце, а роботу – на друге. Подружжя виховує трьох спадкоємців — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

Син короля Великої Британії Чарльза ІІІ "щодня возить своїх дітей до школи Ламбрук у Беркширі та назад", відколи його дружина захворіла.

"З того, що я чую, Кейт знову ввійшла в рутину і працює добре… Я говорив з людьми, близькими до неї, і я думаю, що вона добре одужує, але не на сто відсотків", — розповідав раніше королівський експерт Роберт Джобсон про стан принцеси Уельської.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

Нагадаємо, коли Кейт Міддлтон вийде офіційно на публіку.

Також Фокус писав про знайомство принца Вільяма з дядьком Кейт Міддлтон.