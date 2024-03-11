Кейт Міддлтон опублікувала перше фото за два місяці: що з ним не так

Шанувальники королівської сім'ї переживають через таку тривалу відсутність Кейт Міддлтон на публіці, і тому будь-яка нова інформація про неї стає предметом дискусій.

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Перше за два місяці фото Кейт Міддлтон разом із дітьми, яке з'явилося на офіційному акаунті принца і принцеси Уельської в День матері та мало на меті дати зрозуміти, що з нею все гаразд, викликало не тільки радість у шанувальників королівської сім'ї, а й чимало запитань щодо автентичності знімка, пише Daily Mail.

Кетрі позує разом зі своїми трьома дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї, на світлині, зробленій її чоловіком, принцом Вільямом, у їхньому будинку у Віндзорі.

"Дякую за ваші добрі побажання і постійну підтримку протягом останніх двох місяців. Бажаю всім щасливого Дня матері", — сказала принцеса Уельська, підписавши послання буквою "C" на честь Кетрін.

Кейт мала природний вигляд у джинсах, чорній водолазці, темно-зеленій куртці і черевиках Chloe Combat за 250 фунтів.

Принц Джордж і принцеса Шарлотта одягли светри від офіційного французького бренду Cyrillus. Шарлотта вибрала чарівний червоний кардиган з бавовни і кашеміру з картатою спідницею і бавовняними колготками, а Джордж — джемпер з овечої вовни в кольорі Kaki і джинси.

Кейт Міддлтон зі своїми дітьми на День матері Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Однак багато хто звернув увагу на те, що фото піддалося редагуванню. Зокрема фанати розгледіли, що в районі лівої руки і спідниці принцеси Шарлотти видно сліди невдалого замальовування. Були й ті, хто засумнівався в достовірності кадру, вважаючи, що воно повністю є змонтованим, а з дружиною принца Вільяма все набагато гірше, ніж це кажуть.

Коментарів критиків і прихильників теорій змови було настільки багато, що Кейт навіть змушена була виправдатися, пояснивши, що, як і багато фотографів-початківців, вона іноді може припускатися деяких помилок редагування знімків.

Появу цього знімка пов'язують також із тим, що принцеса Уельська збирається приступити до своїх обов'язків на Великдень, коли заплановано її повернення в публічний простір.

Кейт Міддлтон виправдалася за невдалий фотошоп

Зі свого боку експертка з мови тіла Джуді Джеймс дала свою оцінку фото.

"Тут так багато обнадійливих невербальних повідомлень про безперервність, розслаблене щастя і навіть про здоров'я, яке дедалі покращується, а також деякі ще більш красномовні повідомлення про загальні емоції. Сама поза, стиль і вибрані кольори виглядають нарочито традиційними і навіть фірмовими для всієї родини. Це тип фотографії, для якої Уельси позували раніше: поєднання вересового синього, зеленого і фіолетового трикотажу і клітини Fairisle, здається, говорить про те, що дуже мало що змінилося, і, на щастя, порядок і спадкоємність були відновлені", — сказала вона.

Кенсингтонський палац уже двічі давав оновлену інформацію про здоров'я Кетрін, оскільки її така тривала відсутність після операції на черевній порожнині починає викликати дедалі більше запитань.

Нещодавно Кейт бачили в машині, за кермом якої була її мати. Багатьом здалося, що принцеса стала несхожою на себе.

Хоча офіційні особи відмовилися надавати будь-які подальші новини про стан здоров'я Кейт Міддлтон через конфіденційність медичних даних, королівські помічники наполягають, що у неї "все добре".

Раніше Фокус писав, як принц Вільям доглядає за дітьми, поки Кейт Міддлтон одужує.