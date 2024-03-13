Фото Кейт Міддлтон у салоні авто у Віндзорі викликало новий скандал

Що довше Кейт Міддлтон не показують публіці, то більше теорій змови поширюється. Масла у вогонь підливають "незрозумілі" фотографії принцеси Уельської.

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Скандал, що вибухнув навколо останнього сімейного фото принцеси Уельської з трьома дітьми, яке було опубліковано до Дня матері Кенсингтонським палацом, а потім піддалося редагуванню, став темою №1 у британських таблоїдах. Що довше Кейт приховують від публіки, посилаючись на те, що вона проходить відновлення після операції, то пильніша увага до всього, що з нею пов'язано. Тому не дивно, що фанати запідозрили новий фотошоп із принцесою, розглядаючи знімок, де вона разом із принцом Вільямом їде з Віндзорського замку, пише Page Six.

У кадрі Кейт дивиться у вікно, відвернувшись від камери, а Вільям зосереджений на екрані телефону. Під час детальнішого вивчення фото багато хто помітив, що цеглини стіни, які видно з машини, абсолютно відрізняються від кладки зовні автомобіля.

У X (Twitter) користувачі вважають, що для фотошопу цього знімка було взято більш раннє фото сестри Кейт, Піппи Міддлтон.

Фото: Скриншот

"О боже, Кенсингтонський палац і британські ЗМІ теж маніпулювали цією фотографією. Подивіться на цеглу. Вони не збігаються. Подивіться на те саме місце з Піппою за кермом і на те, як поєднуються цеглини. Фотографію з Кейт, схоже, теж зроблено у 2023 році, не вчора, але вона теж сильно відредагована", — йдеться в одній із публікацій.

Один із користувачів навіть змоделював своє власне відредаговане зображення шофера зі старою фотографією Кейт, щоб довести, що воно справді було відредаговане.

Деякі користувачі також висловили теорії, які стверджують, що фотографія може бути старою і датованою Різдвом 2023 року — востаннє, коли Міддлтон бачили перед операцією на черевній порожнині в січні.

З'явилися припущення і з приводу того, хто сидів у машині замість Кейт. У соцмережах припускають, що це могла бути нібито коханка Вільяма Роуз Генбері.

Роуз Генбері, якій приписують роман із принцом Вільямом Фото: Скриншот

За кілька годин після того, як соціальні мережі почали гудіти теоріями і заявами про підроблені фотографії, фотограф, який зробив знімок, розповів, що його агентство "не змінює фотографії у фотошопі, крім регулювання рівня освітленості, якщо це необхідно".

"У найкращі часи знімки з автомобіля непередбачувані, а за наявності відображень на склі це може бути складно", — пояснив він.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон дуже засмучена через скандал з фото.