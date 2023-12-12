Оля Полякова показалася з чоловіком у заміському будинку (фото)
Артистка та її обранець пірнали в крижану воду.
44-річна українська співачка Оля Полякова показала рідкісні кадри свого чоловіка Вадима Буряковського, 60. Відео із заміського будинку артистка ділиться в Instagram.
Зірка сцени на фоні засніженої вулиці розповідала підписникам про рецепт новорічного плову, який розкриє пізніше. В один момент у кадр потрапив чоловік Олі Полякової, бізнесмен Вадим Буряковський. Він тримав у руках чашку з напоєм та запитав дозволу пройти.
Згодом знаменитість показала, як її коханий загартовується в грудні. На відео видно, як чоловік Полякової повністю з головою занурюється у крижану воду.
"Морж Семенович", — написала співачка.
Раніше зірка сцени розповідала, що її коханий є прихильником здорового способу життя. Сама Полякова також згодом занурилася у воду, коли стемніло.
Зазначимо, що пара одружена з 2004 року. Вадим та Ольга виховують двох спільних доньок — Марію та Алісу. Наразі дівчата через велику війну в Україні мешкають та навчаються у Великобританії. Там також перебуває мама співачки.
Нагадаємо, Олі Поляковій стало зле на відпочинку на Занзібарі.
Також Фокус писав про яскраві образи Олі Полякової на її концерті в Києві.