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Стиль життя

Наречена та войовниця: Оля Полякова показала яскраві образи на концерті в Києві (фоторепортаж)

Оля Полякова фото 2023
Фото: Пресс-служба Ольга Полякова | Оля Полякова

Під час моновистави глядачі могли спостерігати за еволюцією жінки від юної дівчини до зрілої та сильної особистості, яка уособлює новий образ України.

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11 листопада в залі TEATROOM у палаці "Україна" відбулася моновистава Олі Полякової "Моє коріння" — вечір українського ДНК. Вітчизняна знаменитість постала перед глядачами у щирих і драматичних образах, сповнених національних українських кодів. Журналістка Фокусу побувала на події.

Подія відбулася в межах проєкту "Моя Україна" — серії музичних вистав, присвячених історичній і культурній спадщині нашої країни.

Ольга Полякова фото 2023 Fullscreen
Оля Полякова

Глядачі разом із Олею Поляковою здійснили чуттєву та зворушливу подорож найулюбленішими національними музичними творами — послухали улюблені народні пісні, зібрані з усіх куточків країни: від Карпатських гір до вільних східних степів.

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Глядачі та гості вечора стали свідками й учасниками виконання широко відомих народних пісень ("Ой на горі два дубки", "Чом ти не прийшов?", "Горіла сосна") в актуалізованій інтерпретації Олі Полякової. Зокрема, під час моновистави Оля Полякова відтворила численні українські обряди і звичаї, притаманні нашому народу. Співачці вдалося провести глядачів пісенним шляхом народної культури.

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Під час вистави Оля Полякова неодноразово змінювала образи — від просторого білого балахона юної діви до вбрання нареченої, далі — зрілої жінки-войовниці, чий твердий настрій знайшов візуальне відображення в костюмі, підкресленому широким шкіряним поясом. На зміну оптимістичному вбранню прийшло вбрання молодої вдови, чиї білосніжні шати похмурішали від горя, як і сама Україна.

Оля Полякова Fullscreen
Оля Полякова

Завершила свій півторагодинний концерт Оля яскравим білосніжним аутфітом із золотим декором на подолі та рукавах. На голові співачки красувався густий вінок із квітів, покликаний підкреслити неодмінне відродження країни після численних випробувань.

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Раніше Фокус писав про презентацію Фонду Катерини Осадчої.