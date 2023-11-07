Тимур Мірошниченко та Андрій Бедняков з'явилися на презентації фонду Катерини Осадчої (фоторепортаж)
Політики та медійні особистості підтримали подію з нагоди старту роботи благодійного іменного фонду Катерини Осадчої.
Учора, 6 листопада, у КВЦ "Парковий" відбулася офіційна презентація благодійної організації "Фонд Катерини Осадчої".
Журналіст Фокуса побував на події і розповідає про неї.
Півтора року, від дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну, команда ведучої Катерини Осадчої працювала за багатьма напрямками допомоги українцям. Левова частка допомоги припадала на пошук зниклих дітей.
З плином часу, організація масштабувалася і виникла потреба в юридичному статусі. Наразі фонд заявив про два основні напрямки роботи — допомога в пошуку зниклих та опіка над дітьми, які залишилися без батьків. Об'єднання цих ініціатив проєкту в один фонд дасть змогу розширювати співпрацю з державними органами, залучати міжнародних партнерів для розв'язання проблем і допомагати більш ефективно.
"За півтора року існування проєкту "Знайти своїх" ми отримали та опрацювали 7818 заявок. Нами знайдено 3299 цивільних людей. Перші наші успіхи — і ми стрибали від щастя, зараз це стало системою, і я дуже радію, що ми продовжуємо допомагати і не впадаємо у відчай. Це дуже непростий напрямок, а зараз шукати людей стало ще важче. Місяць тому Рада Європи визнала цивільний полон злочином проти людяності. Це великий крок, і далі ми будемо працювати над тим, щоб про цивільний полон говорили більше".
Вступне слово з нагоди офіційного старту роботи організації в новому статусі прийшла сказати віце-прем'єр-міністр України — Ірина Верещук. А підтримати Катерину Осадчу в її благодійній ініціативі прийшли чоловік ведучої — Юрій Горбунов, ведучі Андрій Бідняков і Тимур Мірошниченко з дружиною, дизайнери Катя Сільченко, Ельвіра Гасанова та Іван Фролов і багато інших.
Один зі звільнених волонтерською організацією полонених, режисер Маріупольського Драматичного Театру Анатолій Левченко, також прийшов підтримати команду і розповісти про свої жахливі 10 місяців цивільного полону.
Фонд Катерини Осадчої разом із фондом "Твоя опора" працюють над проблемою сирітства в Україні, зокрема купують житло для дитячих будинків сімейного типу. Наразі команда в процесі купівлі одразу трьох будинків для багатодітних родин з усиновленими дітьми, які внаслідок цього залишилися без житла.
Катерина Осадча з командою також відкрила перший пілотний Центр психологічної, соціальної та юридичної допомоги дітям і батькам різних сімейних форм виховання.
Раніше Фокус писав про зірок на презентації фільму "Королівство тварин".