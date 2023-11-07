Тимур Мирошниченко и Андрей Бедняков появились на презентации фонда Катерины Осадчей (фоторепортаж)
Политики и медийные личности поддержали событие по случаю старта работы благотворительного именного фонда Катерины Осадчей.
Вчера, 6 ноября, в КВЦ "Парковый" прошла официальная презентация благотворительного организации "Фонд Екатерины Осадчей".
Журналист Фокуса побывал на событии и рассказывает о нем.
Полтора года, со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину, команда ведущей Екатерины Осадчей работала по многим направлениям помощи украинцам. Львиная доля помощи приходилась на поиск пропавших детей.
С течением времени, организация масштабировалась и возникла необходимость в юридическом статусе. Сейчас фонд заявил о двух основных направлениях работы — помощь в поиске пропавших и опека над детьми, оставшимися без родителей. Объединение этих инициатив проекта в один фонд позволит расширять сотрудничество с государственными органами, привлекать международных партнеров для решения проблем и помогать более эффективно.
"За полтора года существования проекта "Найти своих" мы получили и обработали 7818 заявок. Нами найдено 3299 гражданских людей. Первые наши успехи – и мы прыгали от счастья, сейчас это стало системой и я очень радуюсь, что мы продолжаем помогать и не отчаиваемся. Это очень непростое направление, а сейчас искать людей стало еще труднее. Месяц назад Совет Европы признал гражданский плен преступлением против человечности. Это большой шаг, и дальше мы будем работать над тем, чтобы о гражданском плене говорили больше".
Вступительное слово по случаю официального старта работы организации в новом статусе пришла сказать вице-премьер-министр Украины — Ирина Верещук. А поддержать Катерину Осадчую в ее благотворительной инициативе пришли супруг ведущей — Юрий Горбунов, ведущие Андрей Бедняков и Тимур Мирошниченко с супругой, дизайнеры Катя Сильченко, Эльвира Гасанова и Иван Фролов и многие другие.
Один из освобожденных волонтерской организацией пленных, режиссер Мариупольского Драматического Театра Анатолий Левченко, также пришел поддержать команду и рассказать о своих ужасающих 10 месяцах гражданского плена.
Фонд Катерины Осадчей вместе с фондом "Твоя опора" работают над проблемой сиротства в Украине, в частности покупают жилье для детских домов семейного типа. Сейчас команда в процессе покупки сразу трех домов для многодетных семей с усыновленными детьми, которые в результате остались без жилья.
Катерина Осадчая с командой также открыла первый пилотный Центр психологической, социальной и юридической помощи детям и родителям разных семейных форм воспитания.
Ранее Фокус писал о звездах на презентации фильма "Королевство животных".