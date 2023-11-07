Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Тимур Мирошниченко и Андрей Бедняков появились на презентации фонда Катерины Осадчей (фоторепортаж)

Катерина Осадчая, Катерина Сильченко
Фото: Александр Демиденко

Политики и медийные личности поддержали событие по случаю старта работы благотворительного именного фонда Катерины Осадчей.

Related video

Вчера, 6 ноября, в КВЦ "Парковый" прошла официальная презентация благотворительного организации "Фонд Екатерины Осадчей".

Журналист Фокуса побывал на событии и рассказывает о нем.

Полтора года, со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину, команда ведущей Екатерины Осадчей работала по многим направлениям помощи украинцам. Львиная доля помощи приходилась на поиск пропавших детей.

Катерина Осадчая фото 2023 Fullscreen
Катерина Осадчая

С течением времени, организация масштабировалась и возникла необходимость в юридическом статусе. Сейчас фонд заявил о двух основных направлениях работы — помощь в поиске пропавших и опека над детьми, оставшимися без родителей. Объединение этих инициатив проекта в один фонд позволит расширять сотрудничество с государственными органами, привлекать международных партнеров для решения проблем и помогать более эффективно.

Катерина Осадчая, Юрий Горбунов фото 2023 Fullscreen
Катерина Осадчая, Юрий Горбунов

"За полтора года существования проекта "Найти своих" мы получили и обработали 7818 заявок. Нами найдено 3299 гражданских людей. Первые наши успехи – и мы прыгали от счастья, сейчас это стало системой и я очень радуюсь, что мы продолжаем помогать и не отчаиваемся. Это очень непростое направление, а сейчас искать людей стало еще труднее. Месяц назад Совет Европы признал гражданский плен преступлением против человечности. Это большой шаг, и дальше мы будем работать над тем, чтобы о гражданском плене говорили больше".

Ирина Верещук фото 2023 Fullscreen
Ирина Верещук

Вступительное слово по случаю официального старта работы организации в новом статусе пришла сказать вице-премьер-министр Украины — Ирина Верещук. А поддержать Катерину Осадчую в ее благотворительной инициативе пришли супруг ведущей — Юрий Горбунов, ведущие Андрей Бедняков и Тимур Мирошниченко с супругой, дизайнеры Катя Сильченко, Эльвира Гасанова и Иван Фролов и многие другие.

Катерина Осадчая, Катерина Сильченко фото 2023 Fullscreen
Катерина Осадчая, Катерина Сильченко
Андрей Бедняков фото 2023 Fullscreen
Андрей Бедняков
Тимур Мирошниченко с женой Инной Fullscreen
Тимур Мирошниченко с женой Инной
Катерина Освадчая, Хрыстя Храновская фото 2023 Fullscreen
Катерина Освадчая, Хрыстя Храновская
Катерина Осадчая, Эльвира Гасанова фото 2023 Fullscreen
Катерина Осадчая, Эльвира Гасанова
Юрий Горбунов фото 2023 Fullscreen
Юрий Горбунов
Ирина Верещук, Катерина Осадчая фото 2023 Fullscreen
Ирина Верещук, Катерина Осадчая

Один из освобожденных волонтерской организацией пленных, режиссер Мариупольского Драматического Театра Анатолий Левченко, также пришел поддержать команду и рассказать о своих ужасающих 10 месяцах гражданского плена.

Анатолий Левченко, Катерина Осадчая Fullscreen
Анатолий Левченко, Катерина Осадчая
Fullscreen

Фонд Катерины Осадчей вместе с фондом "Твоя опора" работают над проблемой сиротства в Украине, в частности покупают жилье для детских домов семейного типа. Сейчас команда в процессе покупки сразу трех домов для многодетных семей с усыновленными детьми, которые в результате остались без жилья.

Катерина Осадчая с командой также открыла первый пилотный Центр психологической, социальной и юридической помощи детям и родителям разных семейных форм воспитания.

Ранее Фокус писал о звездах на презентации фильма "Королевство животных".