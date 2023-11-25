"Вони просто підуть": Полякова спрогнозувала кінець війни в Україні у 2024-му (відео)

Знаменитість вважає, що Путін точно помер, адже вона "відчуває такі речі".

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44-річна українська співачка Оля Полякова вважає, що війна закінчиться навесні 2024 року. Про це артистка розповіла в новому інтервʼю Славі Дьоміну.

Зірка сцени зізналася, що останнім часом, співаючи народні пісні, відчула особливий звʼязок із землею, своїм корінням, тому може навіть трохи зазирнути у майбутнє та передбачити його. На запитання Дьоміна про те, коли ж закінчиться російсько-українська війна, Полякова ствердно відповіла, що вже навесні 2024 року.

"Путін помер, це я точно знаю, я відчуваю такі речі. Його немає в живих. І війна теж закінчиться, вони просто підуть, це буде навесні 2024 року", — зазначила українська артистка.

Разом з цим, вона пригадала, як передбачила перемогу "Шахтаря" над "Барселоною" з рахунком 1:0 на початку листопада 2023 року. Про це Полякова сказала ще на другій хвилині матчу, а знайомі жартома називали її відьмою.

З початком великої війни з РФ артистка публічно перейшла на українську мову, зокрема, в передачі "Дорослі дівчата", яку вона веде разом з Машею Єфросиніною. Вона спалила свій кокошник та останнім часом активно дає спектаклі, у яких співає українські народні пісні.

Оля Полякова

Нагадаємо, Оля Полякова розповіла, як старші жінки цькують її доньку в мережі.

Також Фокус писав про хворобу мами Олі Полякової, яку змогли точно визначити лише в Англії.