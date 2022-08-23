Оля Полякова спалила свій кокошник на Лисій горі (відео)

Артистка відмовилась від образу, котрий приніс їй широку популярність.

Українська співачка Оля Полякова вирішила позбутися російського елементу у своєму сценічному образі та публічно спалила кокошник на Лисій горі. Про це артистка повідомила у своєму Instagram.

Обряд прощання з яскраво вираженим російським аксесуаром зірка сцени провела на місці, де, за легендами, збираються всі відьми. А сам процес зняв телеканал "1+1".

"Люди хочуть вирвати з себе все, що їх пов'язувало з російським світом, який прийшов у їхні будинки з війною, приніс смерть, поневіряння, сльози та горе. Люди масово переходять українською мовою, щоб бути частиною однієї нації, однієї культури, однієї історії та артисти відіграють у цьому процесі не останню роль", — зазначила Полякова у своїх соцмережах.

[ + – ] Оля Полякова спалила свій кокошник

Артистка зазначила, що її перший великий успіх прийшов саме в цьому образі, проте настав час попрощатися з ним.

[ + – ] Оля Полякова спалила свій кокошник

Оля Полякова напряму асоціюється з кокошниками в українському шоубізнесі, адже часто використовувала цей елемент одягу, асоційований з російською культурою.

[ + – ] Оля Полякова часто демонструвала на своїх концертах яскраві головні убори

Нагадаємо, Оля Полякова зізналася, що, використовуючи свою популярність, намагалася вивезти чоловіка за кордон.

Також Фокус писав про несподівану заяву Олі Полякової щодо її мами.