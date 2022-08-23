Оля Полякова спалила свій кокошник на Лисій горі (відео)
Артистка відмовилась від образу, котрий приніс їй широку популярність.
Українська співачка Оля Полякова вирішила позбутися російського елементу у своєму сценічному образі та публічно спалила кокошник на Лисій горі. Про це артистка повідомила у своєму Instagram.
Обряд прощання з яскраво вираженим російським аксесуаром зірка сцени провела на місці, де, за легендами, збираються всі відьми. А сам процес зняв телеканал "1+1".
"Люди хочуть вирвати з себе все, що їх пов'язувало з російським світом, який прийшов у їхні будинки з війною, приніс смерть, поневіряння, сльози та горе. Люди масово переходять українською мовою, щоб бути частиною однієї нації, однієї культури, однієї історії та артисти відіграють у цьому процесі не останню роль", — зазначила Полякова у своїх соцмережах.
Артистка зазначила, що її перший великий успіх прийшов саме в цьому образі, проте настав час попрощатися з ним.
Оля Полякова напряму асоціюється з кокошниками в українському шоубізнесі, адже часто використовувала цей елемент одягу, асоційований з російською культурою.
Нагадаємо, Оля Полякова зізналася, що, використовуючи свою популярність, намагалася вивезти чоловіка за кордон.
Також Фокус писав про несподівану заяву Олі Полякової щодо її мами.