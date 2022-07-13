"Плакала". Оля Полякова намагалася вивезти свого чоловіка з України

Знаменитість планувала використати свою популярність.

Українська співачка Оля Полякова зізналася, як намагалася вивезти свого чоловіка за кордон.

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За словами артистки, вона планувала використати свою популярність та зірковість перед прикордонниками, хоча чоловік Вадим і не збирався виїжджати з України.

"Мій чоловік і не збирався їхати, але ми коли під'їхали до кордону, я подумала: може, зараз скористаюся своєю зірковістю. Я підійшла і запитала: "Може, ви випустите мого чоловіка, у мене двоє дітей". Плакала. Мене обійняли, погладили по голові і відповіли: "Прощайтеся". І ми попрощалися", — зізналася 43-річна українська співачка.

Зокрема Полякова розповіла про те, як зустрілася із чоловіком Вадимом після тривалої розлуки.

"Коли я приїхала додому, чоловік оточив мене турботою. І я подивилася на це все і сказала: Навіщо мені ця Європа? Вдома мені найкраще. За годину ми вже сперечалися і сварилися. І він сказав, як же він за цим скучив", — додала знаменитість.

[ + – ] Оля Полякова розповіла про те, як намагалася вивезти чоловіка за кордон

"Мої діти не бачили тата вже 100 днів…. Але вони знають що він є в них , любить їх, і дуже чекають на зустріч і ! Тато — для мене істота метафізична, я знаю, що він повинен бути люблячим і надійним, ніжним і сильним, і зажди бути готовим на все заради своїх дітей…", — писала Оля Полякова у своєму Instagram у період, коли перебувала з двома доньками за кордоном.

Як відомо, українську співачку разом з дітьми прихистила у своєму домі у Франції подруга Полякової Ніка Білоцерківська — російська блогерка та журналістка.

[ + – ] Чоловік Ольги Полякової Вадим

Нагадаємо, у подруги Олі Полякової, яка прихистила артистку з дітьми, арештували майно в РФ.

Також Фокус писав про повернення Олі Полякової в Україну.