"Плакала". Оля Полякова намагалася вивезти свого чоловіка з України
Знаменитість планувала використати свою популярність.
Українська співачка Оля Полякова зізналася, як намагалася вивезти свого чоловіка за кордон.
За словами артистки, вона планувала використати свою популярність та зірковість перед прикордонниками, хоча чоловік Вадим і не збирався виїжджати з України.
"Мій чоловік і не збирався їхати, але ми коли під'їхали до кордону, я подумала: може, зараз скористаюся своєю зірковістю. Я підійшла і запитала: "Може, ви випустите мого чоловіка, у мене двоє дітей". Плакала. Мене обійняли, погладили по голові і відповіли: "Прощайтеся". І ми попрощалися", — зізналася 43-річна українська співачка.
Зокрема Полякова розповіла про те, як зустрілася із чоловіком Вадимом після тривалої розлуки.
"Коли я приїхала додому, чоловік оточив мене турботою. І я подивилася на це все і сказала: Навіщо мені ця Європа? Вдома мені найкраще. За годину ми вже сперечалися і сварилися. І він сказав, як же він за цим скучив", — додала знаменитість.
"Мої діти не бачили тата вже 100 днів…. Але вони знають що він є в них , любить їх, і дуже чекають на зустріч і ! Тато — для мене істота метафізична, я знаю, що він повинен бути люблячим і надійним, ніжним і сильним, і зажди бути готовим на все заради своїх дітей…", — писала Оля Полякова у своєму Instagram у період, коли перебувала з двома доньками за кордоном.
Як відомо, українську співачку разом з дітьми прихистила у своєму домі у Франції подруга Полякової Ніка Білоцерківська — російська блогерка та журналістка.
Нагадаємо, у подруги Олі Полякової, яка прихистила артистку з дітьми, арештували майно в РФ.
Також Фокус писав про повернення Олі Полякової в Україну.