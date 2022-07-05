Оля Полякова повернулася в Україну
У квітні 2022 знаменитість виїхала за кордон разом зі своїми дітьми.
Українська співачка Оля Полякова повернулася до України. Про це артистка розповіла у своєму Instagram.
По дорозі додому знаменитості довелося вистояти довгу чергу на кордоні з Україною, адже наразі багато людей повертається з-за кордону, попри продовження війни та обстрілів у містах.
У квітні 2022 Полякова разом з двома доньками, Машею та Алісою, виїхала з України у більш безпечне місце. У Франції співачку прийняла її хороша подруга Ніка Білоцерківська — російська журналістка та блогерка. Вони разом мешкали якийсь час на віллі на Лазурному побережжі.
Проте навіть за кордоном Оля Полякова активно воювала на культурному фронті. Вона дала низку благодійних концертів у Європі та США, гроші з яких пішли на допомогу Україні.
Після кількох місяців за кордоном артистка вирішила повернутися додому, де на неї чекав накритий стіл із зеленим борщем та різними смаколиками.
"Я в Україні", — лаконічно підписала кадри з дому Оля Полякова.
Нагадаємо, співачка Оля Полякова заявила, що її мама графиня.
Також Фокус писав про проблеми з майном Ніки Білоцерківської. В уродженки Одеси конфіскують майно в РФ.