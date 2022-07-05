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Оля Полякова повернулася в Україну

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Фото: polyakovamusic | Оля Полякова

У квітні 2022 знаменитість виїхала за кордон разом зі своїми дітьми.

Українська співачка Оля Полякова повернулася до України. Про це артистка розповіла у своєму Instagram.

По дорозі додому знаменитості довелося вистояти довгу чергу на кордоні з Україною, адже наразі багато людей повертається з-за кордону, попри продовження війни та обстрілів у містах.

У квітні 2022 Полякова разом з двома доньками, Машею та Алісою, виїхала з України у більш безпечне місце. У Франції співачку прийняла її хороша подруга Ніка Білоцерківська — російська журналістка та блогерка. Вони разом мешкали якийсь час на віллі на Лазурному побережжі.

Оля Полякова дала низку благодійних концертів за кордоном

Проте навіть за кордоном Оля Полякова активно воювала на культурному фронті. Вона дала низку благодійних концертів у Європі та США, гроші з яких пішли на допомогу Україні.

Після кількох місяців за кордоном артистка вирішила повернутися додому, де на неї чекав накритий стіл із зеленим борщем та різними смаколиками.

Олю Полякову прийняла за кордоном її подруга Ніка Білоцерківська

"Я в Україні", — лаконічно підписала кадри з дому Оля Полякова.

Нагадаємо, співачка Оля Полякова заявила, що її мама графиня.

Також Фокус писав про проблеми з майном Ніки Білоцерківської. В уродженки Одеси конфіскують майно в РФ.