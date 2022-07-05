Оля Полякова повернулася в Україну

У квітні 2022 знаменитість виїхала за кордон разом зі своїми дітьми.

Українська співачка Оля Полякова повернулася до України. Про це артистка розповіла у своєму Instagram.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

По дорозі додому знаменитості довелося вистояти довгу чергу на кордоні з Україною, адже наразі багато людей повертається з-за кордону, попри продовження війни та обстрілів у містах.

У квітні 2022 Полякова разом з двома доньками, Машею та Алісою, виїхала з України у більш безпечне місце. У Франції співачку прийняла її хороша подруга Ніка Білоцерківська — російська журналістка та блогерка. Вони разом мешкали якийсь час на віллі на Лазурному побережжі.

[ + – ] Оля Полякова дала низку благодійних концертів за кордоном

Проте навіть за кордоном Оля Полякова активно воювала на культурному фронті. Вона дала низку благодійних концертів у Європі та США, гроші з яких пішли на допомогу Україні.

Після кількох місяців за кордоном артистка вирішила повернутися додому, де на неї чекав накритий стіл із зеленим борщем та різними смаколиками.

[ + – ] Олю Полякову прийняла за кордоном її подруга Ніка Білоцерківська

"Я в Україні", — лаконічно підписала кадри з дому Оля Полякова.

Нагадаємо, співачка Оля Полякова заявила, що її мама графиня.

Також Фокус писав про проблеми з майном Ніки Білоцерківської. В уродженки Одеси конфіскують майно в РФ.