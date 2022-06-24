У подруги Олі Полякової арештували майно в Росії

Раніше Ніка Білоцерківська публічно засудила війну в Україні.

У російської блогери та подруги Олі Полякової Ніки Білоцерківської арештували майно на території РФ. Про це повідомляють телеграм-канали.

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Тепер 51-річна авторка популярних кулінарних книг не зможе розпоряджатися своїм майном у Росії. За статтею про розповсюдження фейків про ЗС РФ у Білоцерківської арештували машино-місце та квартиру у столиці РФ, а також квартиру та земельну ділянку в Санкт-Петербурзі.

"Будні екстремістки. Нам знову пишуть."Щодо Білоцерківської судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на два місяці з моменту її затримання або екстрадиції на територію РФ", — повідомили у відомстві (СК)… Тобто — йду я така товста і щаслива по Родео Драйв вся в парфумах і пакетах, а з підворіття ЯК вистрибнуть люди в сірих кримпленових костюмах і чорних окулярах і такі: громадяночко Білоцерківська, пройдемо!" — висміяла рішення про свій заочний арешт Білоцерківська.

Ніка Білоцерківська відома журналістка та видавчиня. Жінка після початку повномасштабного російського вторгнення на територію України публічно засудила дії путінського режиму та прихистила у себе за кордоном свою подругу, українську співачку Олю Полякову. Білоцерківська тривалий час мешкає у Франції та має там власну кулінарну школу.

Нагадаємо, Ніку Білоцерківську заочно заарештували в РФ за "розповсюдження фейків про дії ЗС РФ".