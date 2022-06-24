У подруги Оли Поляковой арестовали имущество в России
Ранее Ника Белоцерковская публично осудила войну в Украине.
У российской блогера и подруги Оли Поляковой Ники Белоцерковской арестовали имущество на территории РФ. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Теперь 51-летняя авторка популярных кулинарных книг не сможет распоряжаться своим имуществом в России. По статье о распространении фейков об ВС РФ в Белоцерковской арестовали машино-место и квартиру в столице РФ, а также квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге.
"Будные экстремистки. Нам снова пишут."В отношении Белоцерковской судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания или экстрадиции на территорию РФ", — сообщили в ведомстве (СК)… То есть — иду я такая толстая и счастлива по Родео Драйв вся в парфюмах и пакетах, а из подворота КАК выпрыгнут люди в серых крымпленовых костюмах и черных очках и такие: гражданочка Белоцерковская, пройдем!" — высмеяла решение о своем заочном аресте уроженка Одессы.
Ника Белоцерковская — известная журналистка и издатель. Женщина после начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины публично осудила действия путинского режима и приютила у себя за границей свою подругу, украинскую певицу Олю Полякову с детьми. Белоцерковская долгое время проживает во Франции и имеет там собственную кулинарную школу.
Напомним, Ника Белоцерковская заочно арестована в РФ за "распространение фейков о действиях ВС РФ".