У подруги Оли Поляковой арестовали имущество в России

Ранее Ника Белоцерковская публично осудила войну в Украине.

У российской блогера и подруги Оли Поляковой Ники Белоцерковской арестовали имущество на территории РФ. Об этом сообщают телеграм-каналы.

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Теперь 51-летняя авторка популярных кулинарных книг не сможет распоряжаться своим имуществом в России. По статье о распространении фейков об ВС РФ в Белоцерковской арестовали машино-место и квартиру в столице РФ, а также квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге.

"Будные экстремистки. Нам снова пишут."В отношении Белоцерковской судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания или экстрадиции на территорию РФ", — сообщили в ведомстве (СК)… То есть — иду я такая толстая и счастлива по Родео Драйв вся в парфюмах и пакетах, а из подворота КАК выпрыгнут люди в серых крымпленовых костюмах и черных очках и такие: гражданочка Белоцерковская, пройдем!" — высмеяла решение о своем заочном аресте уроженка Одессы.

Ника Белоцерковская — известная журналистка и издатель. Женщина после начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины публично осудила действия путинского режима и приютила у себя за границей свою подругу, украинскую певицу Олю Полякову с детьми. Белоцерковская долгое время проживает во Франции и имеет там собственную кулинарную школу.

Напомним, Ника Белоцерковская заочно арестована в РФ за "распространение фейков о действиях ВС РФ".